4 Gençlik Örgütü, burslarla ilgili anketlerine katılım çağrısı yaptı

Mağusa Gençlik Birliği, Lefkoşa Gençlik Derneği, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu ve İskele Karpaz Gençlik Derneği tarafından yürütülen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bursları Hakkında Öğrencilerin Görüşleri” başlıklı anketle ilgili ortak açıklama yapan gençlik örgütleri, burs sistemine yapıcı bir görüş getirmeyi istediklerini kaydetti.

Örgütler, ankete https://forms.gle/9kZCqqDNdN3fjDLB7 adresinden ulaşılarak doldurulmasını istedi.



