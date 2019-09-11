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“4. Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali” Cuma akşamı başlıyor

“4. Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali” Cuma akşamı başlıyor

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:01
“4. Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali” Cuma akşamı başlıyor

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali, Cuma akşamı başlıyor.

Konserlerin, gösterilerin, sanatsal etkinliklerin, karikatür ve fotoğraf sergisinin yer alacağı festivalde, yemek yarışması da düzenlenecek.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve festival komitesi bugün Belediyeler Birliği’nde festivalle ilgili basın toplantısı düzenledi.

ÖZTAŞ: “ÜLKE SANATÇILARINA SAHİP ÇIKMAYI TERCİH ETTİK”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş basın toplantısında yaptığı konuşmada ülkede festival enflasyonu yaşandığını ancak Geçitkale’de düzenlenen festivalin kültür sanata verdiği önemle diğer festivallerden ayrıldığını anlattı.

Birçok festivalin Türkiye’den sanatçılar getirirken kendilerinin ülke sanatçılarına sahip çıkmayı tercih ettiğini dile getiren Öztaş, bölge insanının gönüllü çabalarının festivalin gerçekleşmesine önemli katkı koyduğunu anlattı.

Öztaş herkesi 13 Eylül Cuma günü festivale katılmaya davet etti.

ORGANİZASYONDA GÖREV ALANLAR DA KONUŞTU

Öztaş’ın ardından söz alan Geçitkale Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Münevver Kral, festival için çalışan 25 gönüllü kadının etkinliklerin gerçekleşmesinde büyük katkısı olduğunu ifade etti.

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Festivalde sunuculuk yapacak olan Pembe Düzova, etkinliğin parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek herkesi festivale katılmaya çağırdı.

Karikatürcüler Derneği Başkanı Serhan Gazioğlu, festival boyunca karikatür çizimleri gerçekleştirileceğini ve karikatür sergisi düzenleneceğini dile getirerek kendilerine festivalde yer alma imkânı verilmesine teşekkür etti.

Festivalin gönüllü sanat danışmanı Yıltan Taşçı ise Geçitkale bölgesinde gerçekleştirdiği fotoğraf çalışmalarına değinerek, festivale elinden gelen katkıyı koymaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

FESTİVAL PROGRAMI

Cuma akşamı 19.00’da kortej yürüyüşüyle başlayacak festival, Pazar akşamı 22.00’de SOS grubunun konseriyle sona erecek.

Dans ve jimnastik gösterilerinin ardından Leman Cankat Sokak Atölyesi’nin gerçekleştirileceği ilk gece, Grup Otantik konseriyle sona erecek.

Festivalde ikinci gün 19.00’da Nurperi Özgener’in okuyacağı Kıbrıs masalları ile başlayacak. Ardından Grup 2+1 konseri, çocuk defilesi ve Grup Frekans konseri yer alacak.

Festivalin üçüncü ve son gününde Özlem Kul Durmaz ile seramik atölyesi, Geçitkale Belediye Orkestrası konseri ve Grup SOS konserine yer verilecek.

Karikatür ve fotoğraf sergisinin de açılacağı festivalde “Zeytin ve/veya Zeytinyağlı Lezzetler Yemekler Yarışması” düzenlenecek; “ata tohumları” tanıtılacak, kerpiçten ev yapımı atölyesi gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme: 11.09.2019 13:09
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