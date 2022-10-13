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4 farklı noktada yangın

13 Ekim 2022 Perşembe 15:16
4 farklı noktada yangın

12.10.2022 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Karatepe Mevkiinde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 15 dönümlük tarla içerisindeki anızlar ile 3 adet rulo balya yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

12.10.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Korkuteli ile Çayönü köyleri arasında bulunan arazide meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 50 dönümlük alan içerisindeki çalılık, dikenlikler ve kuru otlar ile 200 metre genişliğindeki dere yatağı içerisindeki bitki örtüsü yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

12.10.2022 tarihinde, saat 20:45 sıralarında, Girne’de Şehit Cavit Salih Sokak üzerinde bulunan bir apartmanının havalandırma boşluğunda, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu, apartman sakini bir şahsın depo olarak kullandığı oda içersinde bulunan 1 adet gaz sobası, 1 adet kullanılmayan şofben, 2 adet alet çantası ile muhtelif aletler, yiyecek malzemeleri, 1 adet ahşap raf, apartmana ait su ve gider boruları ile 1 adet kaynak makinesi yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

13.10.2022 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu atölyeye ait muhtelif kereste ve iş makineleri ile yangının çevreye sirayet etmesi sonucu, yaklaşık yüz metre karelik alan içerisindeki kuru ot ve kamışlıklar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.  

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