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4 ayrı yerde hırsızlık
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4 ayrı yerde hırsızlık

27 Aralık 2022 Salı 13:12
4 ayrı yerde hırsızlık

1. Kasım 2022 ayı içerisinde, Girne’de, M.B.(E-38), Girne’de bulunan bir ikametgahın altı aylık kira ücretini ödemek için başka bir şahıstan emanet olarak aldığı 127.046 TL nakit parayı, kira ücretini ödemeyip söz konusu parayı zimmetine geçirmek suretiyle çaldıüı tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.B.(E-38) tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
2. 26.12.2022 tarihinde, Lefkoşa’da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren üç ayrı konfeksiyon ve 1 cep telefonu aksesuarı satışı yapan mağazalar içerisinde satışa sunulan toplam 6.486 TL değerindeki, muhtelif giyim ürünleri ve cep telefonu aksesuarı çalınmıştır. Olaylar polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.G.(E-22) ve I.B.(E-20) tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
3. 26.12.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir market içersinde müşteri olarak bulunan O.M.M.S.(K-26), market içerisinde satışa sunulan toplam 2026,07 TL değerindeki muhtelif eşyaları alıp kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çalmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, O.M.M.S. tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
4. 26.12.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir market içersinde müşteri olarak bulunan N.B.(K-44), market içerisinde satışa sunulan toplam 1216,57 TL değerindeki muhtelif eşyaları alıp kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çalmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, N.B. tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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