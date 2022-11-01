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4 ayrı bölgede hırsızlık! Prefabrik evi çaldılar..

Dipkarpaz,Mehmetcik,Lefkoşa,Gemikonağı'nda hırsızlık yapan kişiler tutuklandı.

01 Kasım 2022 Salı 14:00
4 ayrı bölgede hırsızlık! Prefabrik evi çaldılar..

Dipkarpaz’da çelikten yapılmış prefabrik evi ve profil demirlerini çalıp, evi satarak para temin eden kişi yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz’da, H.P.’nin (E.48), 21 Kasım 2021-31 Ekim 2022 tarihleri arasında bir arazi içerisinde muhafaza edilen iki şahsa ait çelikten mamul prefabrik evi ve profil demirlerini çaldıktan sonra, söz konusu evi bir şahsa satarak, sahtekarlıkla 90 bin TL nakit parayı temin ettiği tespit edildi. H.P. tutuklandı. (fotoğraf:temsili)

-Mehmetçik’te 10 aydır elektrik çalan kişi tutuklandı

Mehmetçik’te S.H.'nin (E-30) 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında evine ait elektrik sayacına bağladığı düzenek ile toplam 23 bin 403,62 TL değerinde elektrik akımı çaldı. S.H. tutuklandı.

-Lefkoşa’da ziynet eşyalarını çalıp, satmaya çalışan kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 29-30 Ekim tarihleri arasında R.Ö.’nün (E-32), Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde bulunan bir evden muhtelif ziynet eşyalarını çaldıktan sonra, eşyaları Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuya kendisini başka bir şahıs olarak tanıtıp, satmaya çalıştığı tespit edildi. R.Ö. tutuklandı.

-Gemikonağı’nda hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde dün bir şahıs tarafından düşürülen cep telefonu ve telefonun kılıfı içerisinde muhafaza edilen iki adet banka kartı, kimlik kartı ve 100 TL nakit para çalındı.

Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen D.D.(K-36) tespit edilerek, tutuklandı.

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