4 araç trafikten men edildi

22-23.02.2019 tarihleri 21:00-01:00 saatleri arasında Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Girne’de gerçekleşen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ve gece kulüpleri kontrol edilerek denetimler yapılmıştır. Kumarhanelerde yapılan kontrol neticesinde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise toplam 550 araç kontrol edilmiş olup suç işlediği tespit edilen 97 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, muhtelif suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise toplam 430 araç kontrol edilmiş olup, 65 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç ise trafikten men edilmiştir.