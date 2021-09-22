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3x3 heyecanı merkez Lefkoşa’da yaşanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB ev sahipliğinde, KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek 3X3 Basketbol Turnuvası’nın tanıtımı Merkez Lefkoşa’da düzenlendi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 15:45
3x3 heyecanı merkez Lefkoşa’da yaşanacak

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 13-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuva, FIBA onaylı özel zeminde oynanacak. 

Elektronik “skorbord”, canlı yayın gibi teknolojik altyapının yer alacağı turnuvada sağlık kuralları üst düzeyde olacak. Girişlerde AdaPass uygulaması, maç oynayacak sporcularda güncel PCR veya antijen aranacak organizasyonda U15, U17, Büyükler (17-35 yaş), Masterler 1 (36-50 yaş) ve Masterler 2 (50 yaş üstü) kategorileri kadın ve erkek takımları şeklinde oluşturulacak. 

Yiyecek ve içecek stantlarının yer alacağı organizasyonda kayıt tarihi ve ücretlendirmeler kısa süre içerisinde açıklanacak.

Turnuvanın tanıtım etkinliğine LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, LTB Meclis Üyeleri, federasyon yönetim kurulu üyeleri, spor yazarları ve basın mensupları katıldı.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, uzun pandemi sürecinin ardından normalleşen hayatta spora önem verilmesine işaret ederek hareketsiz yaşamdan sıyrılma adına bu tip organizasyonların önem taşıdığını dile getirdi.

Basketbolun yeni federasyon yönetiminin de katkıları ile ülke gündeminin önemli spor branşlarından birisi olduğuna vurgu yapan Başkan Harmancı, basketbolun ülkenin genlerinde olduğunu, geçmişteki basketbol dolu günlerin yeniden canlandırılmasının önemli olduğunu, 3X3 gibi dünyada trend olan bir dalın ülkede de ilgi çekmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Harmancı, “Çağlayan basketbol sahası renklendi, Barış Manço Parkı’mız da geçtiğimiz yıl yenilediğimiz basketbol sahamız, Marmara Parkı’nda basketbol sahamız ve Tevfide Veli Çocuk Parkı’nda şehre yeni kazandırılan basketbol sahalarımız müthiş ilgi görüyor. Basketbol Federasyonu ile parklarımızdaki sahalar yanında şehre yeni sahalar kazandırılması konusunda da iş birliğimiz devam edecek. Çünkü başkent Lefkoşa basketbolun da başkentidir.” ifadelerini kullandı.

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Harmancı, yeteneğine becerisine güvenen herkese açık bir kapı olacak organizasyonun tüm alanlarda spora katkı koyma amacındaki LTB için de önemli olduğunu, parkların düzenlemelerinde spor alanlarına ağırlık verdiklerini söyleyerek bu alandaki bazı yatırımları örneklendirdi.

Merkez Lefkoşa’yı yaratırken burasının sadece bir pazar yeri olarak değil, sanata, kültüre, spora ve fuarlara ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandığını dile getiren Başkan Harmancı, “Muhteşem ve iddialı bir turnuva yapmak istiyoruz, spor camiasının gözü kulağı bu 3-4 günde olacaktır, ne yağmur ne çamur bizi etkilemeyecek. İleride de LTB’nin tanınmışlığını kullanarak bu organizasyonu uluslararası bir boyuta taşımak istiyoruz” dedi.

MEVLİT

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ise konuşmasında, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın göreve gelmesinin ardından genelde spora özelde de basketbola sahip çıktığını, kalıcı yatırımlar yapıldığını belirterek, amaçlarının LTB ile buradaki etkinlik yanında kalıcı tesisler yapabilmek olduğunu belirtti.

LTB’nin Kıbrıs Türkü’nün çok önemli bir değeri olduğunu ve uluslararası tanınmışlık ile birlikte organizasyonun şehirle anılan bir noktaya taşımayı hedeflediklerini belirten Mevlit, turnuva için Merkez Lefkoşa’yı çok uygun bir tesis olarak gördüklerini dile getirdi.

1 yılı aşkın bir süredir görevde olduklarını, birçok hedefi de tutturduklarını belirten Mevlit, bir tek kadınların aidiyeti konusunda sıkıntı yaşadıklarını, Lefkoşa’daki bu turnuvaya kadın takımlarının katılımı ile kadın basketbolunun çıkışa geçebileceği düşüncesinde olduklarını vurguladı.

Mevlit, Girne’de düzenledikleri turnuvanın bir ilk olduğunu, Lefkoşa’daki turnuva için federasyon ve LTB tarafının oldukça motive olduğunu, aynı motivasyonu Başkan Harmancı’da da görmenin kendisini heyecanlandırdığını sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 22.09.2021 17:07
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