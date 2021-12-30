3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu yeni yıl mesajı yayımladı

Eroğlu yayınladığı yeni yıl mesajında, ancak bu yolla daha güzele daha iyiye doğru ilerlenebileceğini, dünyanın son 150 yılın en öldürücü salgınıyla boğuşurken, sorunlarının daha da derinleşip, kaygılarının daha da arttığını ifade etti.

Eroğlu, tüm gelişmelere rağmen 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun önemli bir bölümünün yeterince beslenemediğini ve çağın birçok nimetinden yaralanamadığını, ülkeler ve ülkeler içindeki kesimler arasındaki gelir dağılımında ciddi sorunlar bulunduğunu hatırlattı.

Hâlâ pek çok ülke arasında ya savaş ya da savaşa yol açabilecek kadar tehlikeli anlaşmazlıkların söz konusu olduğunu da kaydeden Eroğlu, Kıbrıs konusunda Rum uzlaşmazlığı nedeniyle bir anlaşmaya varılmasının şu an için mümkün görünmediğini de belirtti.

Eroğlu, Rum tarafının oyalama taktiklerine aldırmadan, Anavatan Türkiye ile ciddi bir değerlendirme ve mutlak uzlaşı sonrasında KKTC’nin tanınması çabasına girişilmesi ve Kapalı Maraş açılımının yeni adımlarla sürdürülmesinin, hidrokarbon aramalarına şu veya bu nedenle ara verilmeden devam edilmesinin gerekli olduğunu savundu.

“İÇTE DERİN BİR KRİZ YAŞANMAKTA”

Eroğlu şöyle devam etti:

“İçte ise tam anlamıyla derin bir kriz yaşanmaktadır. Bu krizin aşılması için yapılması gerekenler aslında bellidir ve tüm siyasal partilerimiz bunların bilincindedir. Kamuda çağdaş adımları atmalı, etkinlik ve verimliliği artırmalıyız.

Özel sektör desteklenmeli ama doğru yatırımlara yönlendirilmelidir. Bir an önce Türkiye ile yeni bir İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması yapılmalı dövizdeki yükseliş ve diğer nedenlerden dolayı çok gerileyen halkımızın alım gücünün yükseltilmesi, sıkıntı yaratacak noktalara gelen iç borcun azaltılması, gençlerimize istihdam yaratacak olanakların sağlanması, bir türlü bitmeyen alt yapı çalışmalarının sonlandırılması için gereken temaslar sağlanmalıdır.

Anavatan Türkiye bizim için her balkımdan önemlidir. Anavatan Türkiye ile samimi, karşılıklı güven ve sevgiye dayanan ilişkiler kurmak her KKTC hükümeti için başlıca konulardan biridir. Bunu yapamamak, başaramamak KKTC’ye zarar verir.

Kovid-19 salgını bir kez daha bizlere, sağlık konusunda ciddi bir alt yapıya, araç gereçle yetişmiş sağlık çalışanına sahip olmanın ne denli yaşamsal olduğunu ispat etmiştir. Yazılanlardan söylenenlerden belli ki dünya bundan sonra da sağlığı ciddi anlamda tehdit edecek olaylarla şu veya bu şekilde karşılaşabilir. Geleceği de dikkate alarak sağlık alanına daha ciddi eğilmemiz gerektiğinin altını çizmekte fayda görüyorum. Aşı konusu çok önemlidir. Halkımız aşının korunmaya faydası konusunda daha etkin bir şekilde bilgilendirilmelidir.

Anavatan Türkiye’nin katkılarıyla yapılan Acil Durum Hastanesi ile önemli bir eksikliğimiz giderildi.

500 yataklı yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi sağlık alt yapımızın güçlendirilmesi için çok değerli ve önemli adım olacaktır. Bu konudaki çalışmaların hedefe ulaşması için KKTC üzerine düşenleri yerine getirmelidir…

23 Ocak’ta milletvekilliği genel seçimi için sandık başına gideceğiz. Haziran ayı içinde de yerel yönetim organlarımız için seçim yapacağız. Her iki seçimin de devletimize, halkımıza hayırlı, yararlı sonuçlar getirmesi en halisane dileğimdir.

Kritik bir süreçten geçiyoruz. Yapılması gereken çok iş var. Ben halkımızın her şeyi göz önünde bulundurarak en doğru seçimi yapacağına yürekten güveniyorum. Bu duygu düşüncelerle yeni yılın tüm ülkelere ve ülkemize, sağlık, mutluluk getirmesini diler, çok değerli milletimize, halkımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.”