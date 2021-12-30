banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Okullarda vakalar artıyor!
Okullarda vakalar artıyor!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Tüm yollar trafiğe açıldı
Polisten duyuru
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
banner405
Flaş Haber
Rekor vaka sayısı
Kapat

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu yeni yıl mesajı yayımladı

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bir takvim yılının daha acılar ve sevinçlerle geride kaldığını belirterek, her yeni yıl başlangıcını önceki yılların bir değerlendirmesini yapmak adına fırsat olarak değerlendirmekte fayda olduğunu kaydetti.

30 Aralık 2021 Perşembe 20:30
3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu yeni yıl mesajı yayımladı

Eroğlu yayınladığı yeni yıl mesajında, ancak bu yolla daha güzele daha iyiye doğru ilerlenebileceğini, dünyanın son 150 yılın en öldürücü salgınıyla boğuşurken, sorunlarının daha da derinleşip, kaygılarının daha da arttığını ifade etti.

Eroğlu, tüm gelişmelere rağmen 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun önemli bir bölümünün yeterince beslenemediğini ve çağın birçok nimetinden yaralanamadığını, ülkeler ve ülkeler içindeki kesimler arasındaki gelir dağılımında ciddi sorunlar bulunduğunu hatırlattı.

Hâlâ pek çok ülke arasında ya savaş ya da savaşa yol açabilecek kadar tehlikeli anlaşmazlıkların söz konusu olduğunu da kaydeden Eroğlu, Kıbrıs konusunda Rum uzlaşmazlığı nedeniyle bir anlaşmaya varılmasının şu an için mümkün görünmediğini de belirtti.

Eroğlu, Rum tarafının oyalama taktiklerine aldırmadan, Anavatan Türkiye ile ciddi bir değerlendirme ve mutlak uzlaşı sonrasında KKTC’nin tanınması çabasına girişilmesi ve Kapalı Maraş açılımının yeni adımlarla sürdürülmesinin, hidrokarbon aramalarına şu veya bu nedenle ara verilmeden devam edilmesinin gerekli olduğunu savundu.

“İÇTE DERİN BİR KRİZ YAŞANMAKTA”

Eroğlu şöyle devam etti:

banner341
“İçte ise tam anlamıyla derin bir kriz yaşanmaktadır. Bu krizin aşılması için yapılması gerekenler aslında bellidir ve tüm siyasal partilerimiz bunların bilincindedir. Kamuda çağdaş adımları atmalı, etkinlik ve verimliliği artırmalıyız.

Özel sektör desteklenmeli ama doğru yatırımlara yönlendirilmelidir. Bir an önce Türkiye ile yeni bir İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması yapılmalı dövizdeki yükseliş ve diğer nedenlerden dolayı çok gerileyen halkımızın alım gücünün yükseltilmesi, sıkıntı yaratacak noktalara gelen iç borcun azaltılması, gençlerimize istihdam yaratacak olanakların sağlanması, bir türlü bitmeyen alt yapı çalışmalarının sonlandırılması için gereken temaslar sağlanmalıdır.

Anavatan Türkiye bizim için her balkımdan önemlidir. Anavatan Türkiye ile samimi, karşılıklı güven ve sevgiye dayanan ilişkiler kurmak her KKTC hükümeti için başlıca konulardan biridir. Bunu yapamamak, başaramamak KKTC’ye zarar verir.

Kovid-19 salgını bir kez daha bizlere, sağlık konusunda ciddi bir alt yapıya, araç gereçle yetişmiş sağlık çalışanına sahip olmanın ne denli yaşamsal olduğunu ispat etmiştir. Yazılanlardan söylenenlerden belli ki dünya bundan sonra da sağlığı ciddi anlamda tehdit edecek olaylarla şu veya bu şekilde karşılaşabilir. Geleceği de dikkate alarak sağlık alanına daha ciddi eğilmemiz gerektiğinin altını çizmekte fayda görüyorum. Aşı konusu çok önemlidir. Halkımız aşının korunmaya faydası konusunda daha etkin bir şekilde bilgilendirilmelidir.

Anavatan Türkiye’nin katkılarıyla yapılan Acil Durum Hastanesi ile önemli bir eksikliğimiz giderildi.
500 yataklı yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi sağlık alt yapımızın güçlendirilmesi için çok değerli ve önemli adım olacaktır. Bu konudaki çalışmaların hedefe ulaşması için KKTC üzerine düşenleri yerine getirmelidir…

23 Ocak’ta milletvekilliği genel seçimi için sandık başına gideceğiz. Haziran ayı içinde de yerel yönetim organlarımız için seçim yapacağız. Her iki seçimin de devletimize, halkımıza hayırlı, yararlı sonuçlar getirmesi en halisane dileğimdir.

Kritik bir süreçten geçiyoruz. Yapılması gereken çok iş var. Ben halkımızın her şeyi göz önünde bulundurarak en doğru seçimi yapacağına yürekten güveniyorum. Bu duygu düşüncelerle yeni yılın tüm ülkelere ve ülkemize, sağlık, mutluluk getirmesini diler, çok değerli milletimize, halkımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.” 

banner360
Son Güncelleme: 31.12.2021 01:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rekor vaka sayısı
Rekor vaka sayısı
Büyük ikramiye Lefkoşa'ya isabet etti!
Büyük ikramiye Lefkoşa'ya isabet etti!
Tatar: “Umudumuzu kaybetmemeli ve devletimize her zaman güvenmeliyiz”
Tatar: “Umudumuzu kaybetmemeli ve devletimize her zaman güvenmeliyiz”
Cumhurbaşkanı Tatar, Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti
Sucuoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti
Sucuoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti
Bilge Tatlı ailesi yeni yıl yemeğinde buluştu...
Bilge Tatlı ailesi yeni yıl yemeğinde buluştu...
Başbakan Sucuoğlu’ndan SOS Çocukköyü ve Çağlayan Çocuk Yuvası’na yılbaşı ziyareti
Başbakan Sucuoğlu’ndan SOS Çocukköyü ve Çağlayan Çocuk Yuvası’na yılbaşı ziyareti
Tüketiciler Derneği’nden fahiş fiyatları bildirme çağrısı
Tüketiciler Derneği’nden fahiş fiyatları bildirme çağrısı
Başman petrol istasyonunda şanslı numara 074803
Başman petrol istasyonunda şanslı numara 074803
Ödendiler fakat yine de eylem yaptılar
Ödendiler fakat yine de eylem yaptılar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim