3 Şubat 2020 Pazartesi Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü Eğitim Bakanlığı önünde Şehit Ertuğrul İlkokulu'nun park yerinin bir kumarhaneye kiralanması konusunda basın açıklaması yapacak. (13.15)

İki Toplumlu Sağlık Komitesi, koronavirüs gündemiyle ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’de toplanacak. (18.00) Komitenin toplantısına Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis de saat 19.00’da katılacak.

Taşkent Doğa Parkı yararına Yaban Hayat Destek Karma Sanat Sergisi Lefkoşa AKM’de açılacak. Serginin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak. (18.30)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in uzlaştıkları güven artırıcı önlemler çerçevesinde taraflara iade edilen, 1974’ten sonra KKTC’de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle RIK arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan ve İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi’nce düzenlenen sergi, Ledra Palace Otel’de açılacak. (19.00) Sergiye Cumhurbaşkanı Akıncı da katılacak. (19.30)

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