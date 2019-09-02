3 Eylül 2019 Salı Gündemi

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu imza törenine katılacak. Yer:Eziç/Lefkoşa (09:30)
İş İnsanları Derneği Metehan Sınır Kapısı önünde basın açıklaması yapacak. (10.00)
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, derneğin durumu ve dernek yararına yapılacak etkinliklerle ilgili basın toplantısı gerçekleştirecek. Yer: Kanser Hastalarına Yardım Derneği Merkez Ofisi (10.00)
Başbakan Ersin Tatar ve Bakanlar Kurulu’nun katılımıyla Merit Otel Lefkoşa Alt Salon’da “Ülkeye Hizmet Yolunda 100 Gün” başlıklı Basın Toplantısı gerçekleştirilecek. (19.00)
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