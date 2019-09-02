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3 Eylül 2019 Salı Gündemi

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu imza törenine katılacak. Yer:Eziç/Lefkoşa (09:30)

3 Eylül 2019 Salı Gündemi

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu imza törenine katılacak. Yer:Eziç/Lefkoşa (09:30)

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:35
3 Eylül 2019 Salı Gündemi

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu imza törenine katılacak. Yer:Eziç/Lefkoşa (09:30)

İş İnsanları Derneği  Metehan Sınır Kapısı önünde basın açıklaması yapacak. (10.00)

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, derneğin durumu ve dernek yararına yapılacak etkinliklerle ilgili basın toplantısı gerçekleştirecek. Yer: Kanser Hastalarına Yardım Derneği Merkez Ofisi (10.00)

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Sendikal Platform, Bayraktar Türk Maarif Koleji Halı Sahası’nda (Kermiya)1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla İki Toplumlu Futbol Maçı yapacak.(18.00)

Başbakan Ersin Tatar ve Bakanlar Kurulu’nun katılımıyla Merit Otel Lefkoşa Alt Salon’da “Ülkeye Hizmet Yolunda 100 Gün” başlıklı Basın Toplantısı gerçekleştirilecek. (19.00)

 

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