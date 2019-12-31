3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’ndan Yeni Yıl Mesajı

“KIBRIS TÜRKÜ’NÜN HAKLARINI KORUMASI İÇİN, TÜRKİYE İLE BİRLİKTE YÜRÜMESİ VE DEVLETİNE SAHİP ÇIKMASI ŞART”

“DEVLET YÖNETİMİNDE VERİMLİLİK VE ETKİNLİĞİN ARTMASI İÇİN GEREKENLER YAPILMALI”

Lefkoşa, 31 Aralık 19 (.): 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 2020 yılında tüm dünyaya huzur dolu, felaketlerden, savaşlardan uzak, sağlıklı, mutlu günler diledi.

Eroğlu, Doğu Akdeniz ile Suriye, Irak, Libya gibi ülkelerde Kıbrıs Türk halkını yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandığına işaret etti ve “bölgede yaşanan kritik gelişmeler devam ederken Kıbrıs Türkü’nün haklarını koruması için, Türkiye ile birlikte yürümesi ve devletine sahip çıkmasının şart olduğunu” vurguladı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Derviş Eroğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, dünyada huzur ve adaletin sağlanması için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütlere ivedi görevler düştüğünü belirtti.

“2019 yılını olumlu ve olumsuz yaşattıkları ile geride bırakıp, umutla 2020 yılına girerken tüm dünyaya huzur dolu, felaketlerden, savaşlardan uzak, sağlıklı, mutlu günler dilerim” diyen Eroğlu, dünyanın hâlâ huzur ve güven açısından istenen ve özlenen noktada olmadığını kaydetti.

Eroğlu, mesajında savaşlar ve terörizm yüzünden insanların öldüğünü, mülteci durumuna düştüğünü ifade ederek açlık, kıtlık ve sağlık sorunları yüzünden çocukların yaşamını yitirdiğine işaret etti.

Bu noktada Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütlere dünyada barış, huzur iş birliğinin yeterli oranda sağlanması için ivedi görevler düştüğünü vurgulayan 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Aksi takdirde iyi dileklerimiz hep boşa çıkacak, dünyamız daha sıkıntılı günlere yaşayacaktır” dedi.

Eroğlu, mesajına şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs’ın içinde bulunduğu Doğu Akdeniz ile Suriye, Irak, Libya gibi ülkelerde yaşananlar dünya barışını ciddi olarak tehdit ederken BM ve AB ile diğer uluslararası örgütlerin yeterince etkin olamaması üzerinde önemle durması gereken bir gerçekliktir.

Bu gerçeklikle birlikte Rum komşularımızla onun bizim haklarımızın gasp edilmesi için bölgede kurduğu ittifaklar, askeri ve ekonomik alanda attığı adımlar Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamının bizler için ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bilmeliyiz ki bugünkü anlayış ve tutumu devam ettikçe Rum tarafı ile herhangi bir anlaşma yapmak mümkün değildir.”

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, bölgede kritik gelişmeler sürerken Kıbrıs Türklerinin hakların korumak için devletlerine sahip çıkması, Türkiye ile doğru ve çok iyi ilişkiler kurması ve birlikte yürümesi gerektiğini kaydederek şu görüşleri ifade etti:

“Pek tabii içteki sorunların aşılması, güçlü bir ekonomik yapının ortaya çıkarılması da Kıbrıs Türk Halkı için bir an önce yapılması gerekenlerin başında gelmektedir.

Başardığımız pek çok şey var ancak geldiğimiz noktayı yeterli göremeyiz.

Gençlerimizin yaşadığı istihdam sorununun aşılması, ekonomimizin büyümesi, herkesin payına düşen gelirin artması için yatırımcı ve yatırımların önünü açmak zorundayız.

Devlet yönetiminde verimlilik ve etkinliğin artması için gerekenlerin yapılması şart olmuştur.

Aile, devlet, millet yaşamı açısından son derece önemlidir. Aile yapımızın güçlendirilmesine özel önem atfedilmelidir.

Bizim en büyük zenginliğimiz yetişmiş insan gücümüzdür. Eğitime, nitelikli insanlar yetiştirmeye daha da ağırlık vermeliyiz

Sağlık, ulaşım alanlarındaki eksiklikler nedeniyle ortaya konulan şikayetler dikkate alınmalı, gerekenlerin yapılması yoluna gidilmelidir.

Tarım, bir Devlet, bir halk için yaşamsal önem arz eder çiftçimizin, hayvancımızın sesine kulak verilmeli, gelmesi için çok uğraştığımız, Anavatan Türkiye’nin ciddi bir kaynak harcayarak KKTC’ye getirdiği suyun tarımda kullanılması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.

Polisiye olayların artması, trafik kazaları hepimizi düşündürmektedir. Artan ülkemiz nüfusu karşısında polis sayımızın da artması şarttır. Bu konuda gerekenlerin yapılmaması ülkemize pahalıya mal olabileceğinden ilgililer daha fazla geçilmeden polis teşkilatımızı güçlü ve etkili bir seviyeye getirmelidir.

Sıkıntıda olanlara, ihtiyaçlıya el uzatmayı bilmeliyiz.

Sosyal sorumluluk projelerine verdiğimiz desteği artırmalıyız.

Unutmamalıyız ki hepimiz kardeşiz; bu Devletin bu milletin fertleriyiz.”

(GÜL/HA)