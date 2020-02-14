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3. Cumhurbaşkanı Eroğlu\'ndan Mersin-erdemli\'ye Ziyaret

Mersin, 14 Şubat 20 (TAK): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin\'in turizm merkezlerinden Kızkalesi\'ni gezdi.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu\'ndan Mersin-erdemli\'ye Ziyaret

Mersin, 14 Şubat 20 (TAK): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin\'in turizm merkezlerinden Kızkalesi\'ni gezdi.

14 Şubat 2020 Cuma 12:33
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu\'ndan Mersin-erdemli\'ye Ziyaret

Mersin, 14 Şubat 20 (TAK): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'in turizm merkezlerinden Kızkalesi'ni gezdi.

Eroğlu, kentteki programı kapsamında geldiği Erdemli ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı Parkı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi'ni ziyaret etti.

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İlçenin ünlü limonatasından ikram edilen Eroğlu, gezdiği yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eroğlu'na ziyaretlerinde İlçe Kaymakamı Avni Kula, İlçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Lefkoşa Dostluk Derneği Başkanı Ali Kansu da eşlik etti.

(AA/FG)

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