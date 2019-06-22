3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Hristofyas’ın Ölümü Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayımladı

“ZEKİ, EFENDİ, SAYGILI KİŞİLİĞİ İLE TANIDIĞIM DİMİTRİS HRİSTOFYAS’IN ÖLÜMÜ NEDENİYLE DERİN ÜZÜNTÜLERİMİ BELİRTİR, BAŞTA AİLESİ OLMAK ÜZERE, KOMŞUMUZ RUM TOPLUMUNA BAŞSAĞLIĞI DİLERİM”

Lefkoşa, 22 Haziran 19 (.): 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eski Başkanlarından, Komünist AKEL partisi eski Genel Sekreter’lerinden Dimitris Hristofyas’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Derviş Eroğlu mesajında şunları kaydetti:

“2010-2013 yılları arasında Kıbrıs görüşmelerini birlikte sürdürdüğümüz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eski Başkan’larından, Komünist AKEL partisi eski Genel Sekreter’lerinden Dimitris Hristofyas’ın ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Görüşlerimiz farklı olsa da merhum Dimitris Hristofyas’la ben, değerli eşleri ile de eşim, güzel insanı bir diyalog geliştirmiş, bir birimizin evlerine ziyaretlerde bulunmuştuk.

Zeki, efendi, saygılı kişiliği ile tanıdığım Dimitris Hristofyas’ın ölümü nedeniyle derin üzüntülerimi belirtir, başta ailesi olmak üzere, komşumuz Rum toplumuna başsağlığı dilerim. Toprağı bol olsun.”

(TUĞ/ŞEB)