375 TL’lik ikramiye çekilişi dün akşam yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi 375 Bin TL’lik çekilişi dün akşam gerçekleştirdi.

Devlet Piyangosu’ndan yapılan açıklamaya göre, çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 28148 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa gezici bayilerinden Tutku Beyit tarafından satıldı.

-20 Temmmuz’a Özel Çekiliş

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle yapılacak olan özel çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olarak belirlendi. Çekiliş biletleri 19 Haziran 2022 itibarıyla satışa sunulacak.