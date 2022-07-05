‘375 Bin TL’ talihlisini bekliyor!

Devlet Piyangosu’nun 18 Haziran gecesi gerçekleştirilen 375 Bin TL’lik çekilişinde ‘28148’ numaralı bilete isabet eden ikramiye, henüz daireden aranmadı. Piyangolar Birim Sorumlusu Osman Uzun, bilet alan vatandaşlara; büyük ikramiyenin henüz daireden aranmadığını, bilet alan kişilerin biletlerini atmadan, yeniden kontrol etmeleri gerektiği çağrısında bulundu.
‘20 Temmmuz’da 1 Milyon TL vereceğiz’
Uzun ayrıca, Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişinin 20 Temmuz Özel Çekiliş konseptiyle, 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye ile çıkana kadar çekiliş olarak hazırlandığını ve biletlerin satışta olduğunu da vurguladı.