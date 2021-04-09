350 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildi

Piyangolar Birimi tarafından dün gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinin talihlisi ikramiyesini teslim aldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, “19842” numaralı bilete isabet eden 350 Bin TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa’da ikamet eden ve isminin gizli kalmasını isteyen bir vatandaş tarafından teslim alındı.

İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek, sağlıklı ve güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatının 20 TL olduğu çekilişin büyük ikramiyesi 350 Bin TL.