35. Miss Kuzey Kıbrıs Ve 24. Bay Kuzey Kıbrıs Seçildi

Miss Kuzey Kıbrıs yarışmasında tacın sahibi, Azra Kızılbora, Bay Kuzey Kıbrıs Volkan Zeki Sel oldu
35’inci Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 24’üncü Bay Kuzey Kıbrıs finali dün akşam yapıldı.
Limak Cyprus Deluxe Hotel’de Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayesinde Bülent Günkut’un organizasyon ve sunumunda gerçekleşen final sonucu, Miss Kuzey Kıbrıs unvanının sahibi Azra Kızılbora olurken, Halime Denizkurdu ikinci, Suna Seferler üçüncü oldu.
Yarışmada, Miss Turizm Limak 2022 ödülü Suğde Tunççağ'a verilirken, Dostluk Güzeli ödülü Maja Buyamba'ya layık görüldü.
Bay Kuzey Kıbrıs yarışmasındaysa Volkan Zeki Sel birinci seçilirken, ikinci Ahmet Özcezarlı, üçüncü ise Olkan Özoğul oldu.
Bay Turizm Limak 2022 ödülünü Hüseyin Gündüz, Dostluk Ödülünü ise Şaban Vural aldı.