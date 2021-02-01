35'i yerel 46 pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3157 olduğunu, 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandığını , 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 35 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 1 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 3157 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 Yerel Vaka Sayısı: 35 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:18 Bugün Kaybedilen Hasta: yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 407.115 Toplam Vaka Sayısı: 2371 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1897 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 460 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14