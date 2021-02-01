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35'i yerel 46 pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3157 olduğunu, 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandığını , 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:00
35'i yerel 46 pozitif vaka daha
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3157  olduğunu, 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandığını , 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 35 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 21  kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  1 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 3157    Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 Yerel Vaka Sayısı: 35    İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:18   Bugün Kaybedilen Hasta:  yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 407.115 Toplam Vaka Sayısı: 2371 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1897 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 460  Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113      Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Dr. Ali PilliKoronavirüs
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