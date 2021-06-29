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35'i yerel 43 vaka
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35'i yerel 43 vaka

"Toplam 9551 test yapıldı, 35'i yerel 43 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi"

29 Haziran 2021 Salı 19:18
35'i yerel 43 vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9551 olup, 35'i yerel 43 pozitif vakaya rastlanmış, 42 kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 35 kişi ise yerel vakadır. 10 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-3 / Hamitköy-2 / Haspolat-1 / Lefkoşa Merkez-1/ Taşkınköy-1/ Yenikent-1/ Yenişehir-1

Girne

Girne Merkez- 8 / Lapta-1/ Ozanköy-2/ Dikmen-1/ Beylerbeyi-1/ Yukarı Girne-1/ Karakum-1/ Kaşgar-1/ Ozanköy-1 / Karaoğlanoğlu-1

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Gazimağusa

Tatlısu-1 / Akdoğan-3 / Yeniboğaziçi-1

İskele

Boğaz-1

Lefke

Doğancı-1

29 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9551 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43  Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 Yerel Vaka Sayısı: 35 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42   Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.463. 451 Toplam Vaka Sayısı: 8065 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7687  Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27     Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 294 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4309 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 240 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 379  Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3062 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 17.607

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