345 araç sürücüsü rapor edildi, 35 araç trafikten men edildi

18-19.11.2022 tarihleri, 21.30-02.00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirmiştir.

Denetimler kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlar ile gece kulüplerinde gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında 716 araç kontrol edilmiş, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 345 araç sürücüsü rapor edilirken, 35 araç ise trafikten men edilmiştir.