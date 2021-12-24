344 öğrenci, 33 öğretmen, 8 personel pozitif

Bakanlık, 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranını yüzde 0,65 olarak duyurdu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 18-24 Aralık tarihleri arasında okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarıyla ilgili güncel verileri açıkladı.



Buna göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 104 öğrenci ve 6 öğretmen; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 216 öğrenci, 22 öğretmen ve 5 personel; Meslek Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 24 öğrenci, 5 öğretmen ve 3 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı.Güncel verilere göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 315 öğrenci, 23 öğretmen, 1 personel, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 716 öğrenci, 34 öğretmen, 1 personel, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 103 öğrenci ve 13 öğretmen de koronavirüs temaslısı.