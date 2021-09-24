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34 UBP Girne İlçesi Gençlik Kolları başkanına mazbataları verildi

 UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, “Kıbrıs Türk gençliğinin Devleti’ne, vatanına, egemenliğine, özgürlüğüne sahip çıkarak, ülkesini daha güzel yarınlara taşıyacağından emin olduklarını” söyledi.

24 Eylül 2021 Cuma 13:00
34 UBP Girne İlçesi Gençlik Kolları başkanına mazbataları verildi

UBP’den verilen bilgiye göre, UBP Girne İlçesi’nin köy ve mahalle kongreleri tamamlandı.

UBP Girne İlçe Başkanlığı dün gece köy ve mahalle kongreleri ile göreve gelen 34 gençlik kolları başkanına mazbatalarının verilmesi için bir etkinlik düzenledi.

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Etkinliğe, UBP Girne İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Yağmur Aydındağ, UBP Girne İlçe Başkanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner de katıldı ve gençlere mazbatalarını takdim etti. 

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner etkinlikte yaptığı konuşmada, “Her kesimden vatandaşların UBP’ye üye olmak, UBP’de etkin rol almak için gayret göstermelerinden doları son derece memnun olduğunu” ifade etti ve “UBP, bu halkın ta kendisidir. Devletimizin kurucusu, demokrasimizin, güvenliğimizin, egemenliğimizin teminatı bir partidir. Halkımızın desteği ile var olduk, var olacağız. İnşallah yakında yapılacak erken seçimde de partimiz en önde yarışı tamamlayacak ve istikrar içinde kalınma adına partimiz tek başına iktidara gelebilecektir” dedi.

Saner, “Kıbrıs Türk gençliğinin Devleti’ne, vatanına, egemenliğine, özgürlüğüne sahip çıkarak, ülkesini daha güzel yarınlara taşıyacağından emin olduklarını” söyledi.

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Son Güncelleme: 24.09.2021 15:33
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