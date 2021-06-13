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322 kilometrelik köy yolu yenileniyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, iki yıl içerisinde KKTC’deki 322 kilometrelik köy yolunun yenileneceğini duyurdu.

13 Haziran 2021 Pazar 13:00
322 kilometrelik köy yolu yenileniyor
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KEİ’den yapılan yazılı açıklamada, 322 kilometrelik yol çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal desteğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin koordinesiyle yürütülecek.

Yol çalışmaları, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile o zaman KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olan Ünal Üstel arasında, Şubat 2021’de imzalanan Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü uyarınca yapılacak.

Dipkarpaz ve Güney Mesarya bölgelerindeki yollar başta olmak üzere, iki yıl içerisinde 26 yol projesi öngörülüyor.

BAKIM, ONARIM VE YENİLENMESİ YAPILACAK KÖY YOLLARI:

Protokole göre, öncelikli olarak, Karpaz Yarımadası’nda Ziyamet’ten Kaleburnu’na, oradan Dipkarpaz’a uzanan güney hattı ve Dipkarpaz-Manastır Yolu yenilenecek. 
Kapraz Yarımadası’nda yenilenecek yollar arasında Kaleburnu-Sipahi, Ardahan-Mersinlik ve Topçuköy-Altınova yolları da bulunuyor. 

Güney Mesarya’da Ercan Havalimanı ile Güvercinlik arasında kalan bölgede birçok yol yeniden yapılacak. Bu kapsamda Ercan Havalimanı-Gaziköy-Paşaköy-Vadili-Akdoğan, Gaziköy-Dilekkaya-Yiğitler, Vadili-İnönü-İnönü Kavşağı bağlantısı, Türkmenköy-Dörtyol Kavşağı ve Çayönü-Güvercinlik yolları yenilenecek. 

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KKTC’nin doğusunda ise Ötüken-Kuzucuk-Sınırüstü, Kuzucuk-Boğaziçi güzergahları üzerine yeni yol inşa edilecek. 

Orta Mesarya bölgesinde, Haspolat-Taşkent-Dikmen yolu yeniden yapılacak, Haspolat-Güngör ve Alayköy Ağıllar Kavşağı-Alayköy yolları yenilenecek.

Girne bölgesinde, Sadrazamköy-Kayalar-Geçitköy-Alsancak, Değirmenlik-Esentepe-Karaağaç ve Kozanköy-Hisarköy arasına, mevcut güzergahlar üzerine yeni yol inşa edilecek. 

İki yıllık yol yenileme çalışmaları kapsamında, Güzelyurt bölgesinde bulunan Akçay-Bostancı-Taşpınar ile Cengiz Topel Hastanesi’nden Güzelyurt-Lefke Yoluna bağlanan güzergah yeniden yapılacak. 

Ayrıca, yapımı Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ancak, kamulaştırma problemleri sebebiyle yapımları kesintiye uğradıktan sonra yeniden başlayan toplam 59 kilometrelik bölünmüş yol projesi de tamamlanacak.
 
NE KADAR KAYNAK AYRILDI?

2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca, Türkiye, KKTC’deki ulaştırma sektöründe proje ve faaliyetler için toplam 460 milyon 150 bin TL kaynak ayırdı.

Kaynağın 432 milyon 150 bin TL’si KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi,  28 milyonu ise ulaştırma sektörü faaliyetleri için ayrıldı.


 

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Son Güncelleme: 13.06.2021 13:18
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