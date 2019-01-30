31 Ocak 2019 Perşembe Gündemi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık olağan görüşmesini gerçekleştirecek. (10.00)

YDP, KTÖS adına Genel Sekreter Şener Elcil tarafından yayımlanan bildiriyle ilgili yarın polise şikâyet dilekçesi sunacak. (10.30)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Güzelyurt İstasyonu’nda bulunan Biyoteknoloji Laboratuvarı açılıyor. (11.00)

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde Prof. Dr. Abdülkadir Çevik tarafından, “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Sorunları ve Bu Sorunlara Çözüm Yaklaşımları” konulu seminer verilecek. (13.00)

BRTK 55. Kuruluş Yıldönümü etkinliği Golden Tulip Hotel’de yer alacak. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak. (20.00)

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