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31 Mayıs 2019 Cuma Gündem

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi personeli ve hastalarını ziyaret ederek, bayramlarını kutlayacak. (09.30)

31 Mayıs 2019 Cuma Gündem

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi personeli ve hastalarını ziyaret ederek, bayramlarını kutlayacak. (09.30)

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:21
31 Mayıs 2019 Cuma Gündem

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi personeli ve hastalarını ziyaret ederek, bayramlarını kutlayacak. (09.30)

Yüksek Adliye Kurulu’nda terfi alan yargıçlar yemin edecek. (09.30) 

SOS Çocukköyü Derneği ve Oero Trading Ltd,  Ortak Sosyal Sorumluluk Projesi ile ilgili SOS Çocuk Köyü’nde basın toplantısı düzenleyecek. (10.00)
    
 “23 Nisan ve Atatürk”  konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda verilecek. (10.00)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere düzenlenen Logo Tasarım Yarışması’nın kazananlarına ödülleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından bakanlıkta düzenlenecek törenle verilecek. (11.00)

KTOEÖS’te tüm emekli öğretmenler, kurucu üyeleri ve sendika yönetim kadrolarında yer alan tüm öğretmenlere yönelik 50. Yıl Onur Resepsiyonu gerçekleştirilecek. (17.00)

Başbakan Ersin Tatar, Levent Gıda Ltd’e ait “Boğaz Lemar”ın açılış törenine katılacak. (18.00)

Gönyeli Belediyesi 12. Çocuk Şenliği, eski belediye hizmet binasından kortej yürüyüşüyle başlayacak. (18.30)    

Başbakan Ersin Tatar, GAÜ’nün Girne Amfi Tiyatro’daki 33. Mezuniyet Törenine katılacak. (19.00)

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