31 Aralık tarihli çekilişte kazanılan ikramiye talihlisine teslim edildi

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi Birimden yapılan açıklamada, ikramiyenin, ismini vermek istemeyen talihli tarafından bugün teslim alındığı kaydedildi.

İkramiyeyi kazanan talihliye teslim ederken konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev; sağlıklı günlerde kullanmaları temennisinde bulunarak kazananı tebrik etti.

Açıklamada, sıradaki çekilişin 18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirileceği, 900 Bin TL’lik büyük ikramiye için satılan bilete çıkana kadar çekiliş yapılacağı ve biletlerin satışta olduğu da hatırlatıldı.