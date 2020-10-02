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30 Yaşındaki Buğra Nil Kaptan Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Lefkoşa, 2 Ekim 20 (.): İskele’de ikametgahında rahatsızlanarak önce Gazimağusa Devlet Hastanesi ve ardından Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan 30 yaşındaki Buğra Nil Kaptan hayatını kaybetti.

02 Ekim 2020 Cuma 17:25
30 Yaşındaki Buğra Nil Kaptan Yaşam Mücadelesini Kaybetti
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Lefkoşa, 2 Ekim 20 (.): İskele’de ikametgahında rahatsızlanarak önce Gazimağusa Devlet Hastanesi ve ardından Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan 30 yaşındaki Buğra Nil Kaptan hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 19 Eylül’de rahatsızlanan Kaptan dün yaşamını yitirdi.

Kaptan’a yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

GİRNE’DE KANUNSUZ PATLAYICI MADDE TASARRUFU

Girne’de dün 14.30 sıralarında S.K.K.’nin (E-27) kullanımda bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren, muhtelif modellerde (maytap, sis meşalesi, volkan  vb) 211 adet patlayıcı madde bulunarak emare olarak alındı. S.K.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK                                                                                                                                              

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yeri önünde tamir maksatlı bulunan Ali Çavuşoğlu’na ait 125 cc ATV motor çalındı.             

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28 Eylül saat 01.30 sıralarında yapılan hırsızlığın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.H.Y (E-24) tutuklandı.

MARKETTEN 4 ŞİŞE İÇKİ ÇALAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Öte yandan Göçmenköy’de faaliyet gösteren Lucky Brothers isimli markete müşteri olarak giden H.Ö.’nün (E-50) market içerisinde aldığı 4 şişe alkollü içkiyi ödemeden market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

Dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası zanlı tespit edilerek tutuklandı.

İZİNSİZ ATEŞ YAKAN BİR KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Arıdamı köyünde H.U.’nun (E-50) kendisine ait arazi içerisindeki anızları temizlemek maksadıyla gerekli emniyet tedbirlerini almadan ihmalkarlık göstererek ateş yaktığı tespit edildi.

Dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs hakkına yasal işlem başlatıldı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor. 

(TUĞ/HA)

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