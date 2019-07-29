30 Temmuz 2019, Salı Gündemi

İnsan Ticaretiyle Mücadele günü vesilesiyle Mülteci Hakları Derneği, birçok örgüt ve kurumun katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirilecek. (Yer: Kıbrıs Türk Barolar Birliği- 10.00)

Başbakan Ersin Tatar İstanbul’a gidecek. (11.55)

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı işbirliğiyle uygulanacak olan “İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet” (İnsan Ticaretine Karşı Yasal Değişiklikler ve Adli Yardım) isimli projenin açılış etkinliği 18:30 – 20:30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde gerçekleşecek

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