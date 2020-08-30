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30 Ağustos Zaferi’nin 98’inci Yıl Dönümü... Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Da Tören Düzenlendi

OLPAK: “KAZANILAN ZAFERİ MUHTEŞEM KILAN KADIN, ÇOCUK YAŞLI DEMEDEN, MİLLETÇE, TOPYEKÛN SAVAŞ VERİLMESİDİR…”

30 Ağustos 2020 Pazar 13:47
30 Ağustos Zaferi’nin 98’inci Yıl Dönümü... Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Da Tören Düzenlendi
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OLPAK: “KAZANILAN ZAFERİ MUHTEŞEM KILAN KADIN, ÇOCUK YAŞLI DEMEDEN, MİLLETÇE, TOPYEKÛN SAVAŞ VERİLMESİDİR…”
 “ATATÜRK İLKLERİ BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ GELECEKTE DE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE REHBER OLMAYA DEVAM EDECEK”
“ÜLKEMİZİN HUZUR VE BEKASINI SAĞLAMAK, BÖLGEDE VE DÜNYADA BARIŞIN TESİSİNE KATKIDA BULUNMAK İÇİN HER ZAMAN, HER YERDE VE HER ŞARTTA VERİLECEK GÖREVLERİ İFAYA HAZIRIZ”
Lefkoşa, 30 Ağustos 20 : 30 Ağustos Zaferi’nin 98’inci yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi.
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören saat 10.00’da başladı. Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GGK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar ve çok sayıda konuk katıldı.
Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tören birliklerini denetledi ve halkın bayramının kutladı.
OLPAK: “HER ZAMAN, HER YERDE VE HER ŞARTTA VERİLECEK GÖREVLERİ İFAYA HAZIRIZ”
Piyade Teğmen Doğukan Olpak, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. 
Olpak, Türk milletinin 98 yıl önce Türk ordusuyla birlikte varoluş, bağımsızlık ve aydınlık mücadelesi verdiğini kaydederek, 30 Ağustos’un Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil ettiğini vurguladı. 
30 Ağustos’un tarihte eşine az rastlanır bir zafer olduğunu belirten Doğukan Olpak, “Kazanılan zaferi muhteşem kılan kadın, çocuk yaşlı demeden, milletçe, topyekûn savaş verilmesidir. Türk ulusu Ulu Önder Atatürk’ün liderliğinde bu meydandan da alnının akıyla çıkmayı başardı” dedi. 
Olpak, son neferine kadar yok edilmedikçe Türk ulusunun istiklalinin elinden alınmayacağını, Türklerin sadece askerleriyle değil milletiyle savaştığını, 30 Ağustos’ta bunun ispatladığını söyledi.

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Piyade Teğmen Doğukan Olpak, 30 Ağustos’un Türk Ordusu’na “Silahlı Kuvvetler Günü”nü olarak armağan edildiğini anımsatarak, “Ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgede ve dünyada barışın tesisine katkıda bulunmak için her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırız. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne rehber olmaya devam edecek” dedi. 
Dr. Fazıl Bulvarı’ndaki tören resmigeçitle tamamlandı.
İLÇELERDE DE TÖRENLER OLACAK
Öte yanda, Gazimağusa’da bugün öğleden sonra iki tören düzenlenecek. İlk tören saat 17.30’de Zafer Anıtı önünde yer alacak. İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören ise saat 18.00’de tören birlikleriyle halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak.
Girne’deki tören saat 16.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde olacak. 
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bu öğleden sonra Güzelyurt’ta tören düzenlenecek. Güzelyurt’taki tören de saat 18.00’de Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı ve Müze önünde yer alacak.
İskele, Lefke, Akdoğan ve Geçitakale’deki törenler ise bu sabah yapıldı.
(RÇ/FEZ)    FOTOĞRAFLI
Haber: Rahme Çiftçioğlu
Fotoğraf: Hüseyin Sayıl 
 

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