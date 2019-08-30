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30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerle Kutlandı…

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 : Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerle Kutlandı…

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 : Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:48
30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerle Kutlandı…

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 : Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlandı.

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GKK Basın Bürosu, 30 Ağustos Zafer Haftası ve Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl dönümünde KKTC genelinde düzenlenen törenlerden fotoğraflar paylaştı.

(HUR/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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