30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerle Kutlandı…

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 : Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlandı.
(HUR/ŞEB) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 30 Ağustos 19 : Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlandı.
Lefkoşa, 30 Ağustos 19 : Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlandı.
(HUR/ŞEB) FOTOĞRAFLI