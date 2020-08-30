İSKELE’DE DE TÖRENLER DÜZENLENDİ...

SARAK: “YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM PAROLASIYLA AYDINLIĞA GİDEN YOLU ARALADILAR”

Lefkoşa, 30 Ağustos 20 : 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü İskele’de de törenlerle kutlandı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele’de düzenlenen iki törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Albay Çınar Tekin, KTBK adına Hava Savunma Yarbay Harun Seçilmişoğlu da katıldı.

İlk tören Atatürk Anıtı’nda, ikinci tören Ecevit Meydanı’nda oldu.

Atatürk Anıtı önündeki tören protokolün anıta çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Ecevit Meydanı’ndaki tören ise İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Albay Çınar Tekin ve KTBK adına Hava Savunma Yarbay Harun Seçilmişoğlu’nun tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.



SARAK: “YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM PAROLASIYLA AYDINLIĞA GİDEN YOLU ARALADILAR”

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Teğmen Özcan Sarak, törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden en büyük zafer olduğunu belirten Özer, şunları da kaydetti:

“İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınımıza, yaşlımıza, çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Paşa ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Artık dünyanın en kahraman en savaşçı milletine düşen görev düşmana son darbeyi vurmak olmuştur. Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin; kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekûn bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz.”

Törende, Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Ticaret Lisesi, İskele Bekirpaşa Lisesi’nden öğrenciler şiir okudu. Tören resmigeçitle son buldu.

(RÇ/HÖ)

