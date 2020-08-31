Lefkoşa, 31 Ağustos 20 : 30 Ağustos Zafer Bayramı Güzelyurt’ta da kutlandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Güzelyurt’ta düzenlenen törene katıldı.

Atatürk Anıtı önünde dün 18.00’da gerçekleşen törende protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekildi.

Güzelyurt’taki ikinci tören Güzelyurt Arkeoloji Müzesi önünde tören birliklerinin denetlenmesiyle başladı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Teğmen Uğur Öznacar, Kaymakamlık adına Güzelyurt Kurtuluş Lisesi tarih öğretmeni Ayşe Düzgün günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Konuşmalarda Zafer Bayramı’nın Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olduğu vurgulandı. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nden bir öğrencinin şiir okumasının ardından Güzelyurt Belediyesi Çocuk Halk Dansları ekibi gösteri sundu.Tören resmigeçitle sona erdi.(RÇ/HÖ)