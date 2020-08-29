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30 Ağustos Zafer Bayramı…ataoğlu: “özgürlük Ve Bağımsızlık Meşalesinin Yakıldığı Gün”

Lefkoşa, 29 Ağustos 2020 (.): Demokrat Parti(DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 30 Ağustos zaferinin, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün olduğunu belirtti.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:20
30 Ağustos Zafer Bayramı…ataoğlu: “özgürlük Ve Bağımsızlık Meşalesinin Yakıldığı Gün”
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Lefkoşa, 29 Ağustos 2020 (.): Demokrat Parti(DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 30 Ağustos zaferinin, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün olduğunu belirtti.

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Fikri Ataoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda,   “Bugün Türkiye tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin yıldönümü.  Özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferin 98’inci yılı” dedi. 

Ataoğlu, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde, ay yıldızlı bayrak altında özgürce yaşamak adına canları pahasına, mücadele eden başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, zaferi Türk ulusuna armağan eden, İstiklal mücadelesinin kahramanlarına rahmet diledi.

Akdeniz’deki Yunanistan’ın tacizlerine de değinen Ataoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin emin adımlarla yürüdüğü bu süreçte, yine aynı ruhla mücadelesini sürdürerek Akdeniz’de büyük bir zafer kazanacağından eminiz. KKTC, Türkiye’nin yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir” dedi.            
(ID/ÖK)
 

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