30 Ağustos’un 98’inci Yıl Dönümü… Zafer Bayramı Kktc’de Kutlanıyor

Lefkoşa, 30 Ağustos 20 (.): Modern Türkiye’nin kuruluşunda köşe taşlarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi, 98’inci yıl dönümü KKTC’de kutlanıyor.

Kutlamalar çerçevesinde başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenleniyor. Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’nda ve Dr. Fazıl Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlendi.

İlk tören saat 09.30’da Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Anıt Özel Defteri’ni Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Lefkoşa Büyükelçi Başçeri ve KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk imzaladı.

AKINCI: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ, DEMOKRATİK, LAİK VE ÇAĞDAŞ BİR HUKUK DEVLETİ OLARAK DAHA PARLAK BİR GELECEĞE DOĞRU GELİŞİMİNİ SÜRDÜRECEK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98.yılında yine huzurundayız ve ilkelerine olan sarsılmaz inancımızla seni bir kez daha saygı ile anıyoruz.

Yokluklar içinde Mehmetçiğin üstün fedakârlık ve cesareti, senin askeri dehan ile birleşince büyük zafere ulaşılmış, bu sayede Anadolu yabancı işgalinden kurtulmuş, ‘En büyük eserim’ dediğin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının önü açılmıştır.

Kurucusu olduğun Türkiye Cumhuriyeti, senin ilkelerin doğrultusunda ilelebet yaşamaya devam edecek, karşılaştığı her türlü zorluğu aşarak demokratik, laik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak daha parlak bir geleceğe doğru gelişimini sürdürecektir. Bu düşüncelerle seni bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun.”

BAŞÇERİ: “TÜRKİYE’Yİ DAHA AYDINLIK BİR GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN YÜRÜDÜĞÜMÜZ YOLCULUKTA, SİZDEN DEVRALDIĞIMIZ BAYRAĞI HER DAİM DALGALANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



TC Lefkoşa Büyükelçi Başçeri ise Anıt Özel Defteri'ne şunları kaydetti:"Büyük Önder Atatürk, Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktasını oluşturan bu anlamlı zaferin 98. Yıldönümünde manevi huzurunuzdayızBaşkomutanlığınızda 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz, Dumlupınar'da zafer ile taçlanmış, kazanılan bu Büyük Zafer yüce Türk Milleti'nin ordusuyla birlikte verdiği mücadelenin en önemli sembollerinden biri haline gelmiştir. Milletimiz istiklal ve istikbali uğruna gösterdiği fedakarlık ve cesaretle, varlığına yönelik tehditleri yerle yeksan edeceğini bir kez daha ispat etmiştir.Şundan emin olunuz ki, Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için yürüdüğümüz yolculukta, sizden devraldığımız bayrağı her daim dalgalandırmaya devam edeceğiz.Bu dileklerle, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gezilerimize uzun ömürler diliyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

ÖZTÜRK: "KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BUNDAN SONRA DA KIBRIS TÜRKÜ'NÜN HAK VE MENFAATLERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEKTİR"

KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk ise Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:"Büyük Önder Atatürk, Dünyada özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerine öncülük ve örnek teşkil eden, milletlerin yüreğinde zulme ve zorbalığa karşı direnmenin meşalesini yakan büyük zaferin 98'inci yıl dönümünde büyük bir gurur ve coşku ile huzurunuzdayız.Kazanılan bu büyük zafer sadece bir ulusun bağımsızlığı ve özgürlüğü değil, bu uğurda savaşan tüm uluslara yol gösteren bir mihenk taşıdır. Büyük taarruz halkı, vatanı ve bayrağı için mücadele eden tüm liderlere örnek olmuştur.Kahraman Türk ordusu Kıbrıs adasında haksızlığa ve zulme maruz kalan Kıbrıs Türkü'nün hukukunu korumak üzere kahraman mücahitlerle Mutlu Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiştir. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kahraman Türk ordusunun bir parçası olarak bundan sonra da Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini korumaya devam edecektir.Bu tarihi gün vesilesi ile aziz hatıranız önünde saygı ile eğilirken, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."