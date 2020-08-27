30 Ağustos’ta Tören Nedeniyle Bazı Yollar Kapanacak

LEFKOŞA’DA GÖNYELİ ÇEMBERİ İLE ALPET ARASI 07.30’DAN İTİBAREN TRAFİK AKIŞINA KAPALI OLACAK

GAZİMAĞUSA’DA İSMET İNÖNÜ BULVARI’NIN, DAÜ ÇEMBERİ İLE SULU ÇEMBER ARASINDAKİ KISMI SAAT 16.00’DAN TÖREN BİTİMİNE KADAR TRAFİĞE KAPANACAK

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 (.): 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni nedeniyle Pazar günü Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Gönyeli çemberi ile Alpet - Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

Polisten yapılan duyuruya göre, 30 Ağustos Pazar günü Lefkoşa’da saat 07.30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar yol trafik akışına kapalı kalacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.

Polis açıklamasında yolun kapalı olacağı sürede sürücülerin hangi güzergahları kullanabileceğiyle ilgili bilgiler şöyle:

“Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesi’ne ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecekler.

Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabilecekler.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesi’ni veya Honda (Eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesi’ni kullanmaları,

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini kullanmaları,

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları,

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları önemle rica olunur.”

GAZİMAĞUSA’DA DA YOL KAPANACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı tören programı nedeniyle; 30 Ağustos Pazar günü Gazimağusa’da, saat 16.00’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar, İsmet İnönü Bulvarı’nın, DAÜ Çemberi ile Sulu Çemberi arasında kalan kısmı ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacak.

Polis, bu sürede trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

(EMR/GÜL)