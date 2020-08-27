banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1105
ALTIN
454.838
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7127
EURO
8.6585
Sol’un çıkmazı ve Tufan Erhürman
Sol’un çıkmazı ve Tufan Erhürman
Özersay UBP dedikoducusu gibi
Özersay UBP dedikoducusu gibi
Hatalı kararları artık durdurun
Hatalı kararları artık durdurun
Niye imzaladınız, niye iptal ettiniz!
Niye imzaladınız, niye iptal ettiniz!
banner355

30 Ağustos’ta Tören Nedeniyle Bazı Yollar Kapanacak

LEFKOŞA’DA GÖNYELİ ÇEMBERİ İLE ALPET ARASI 07.30’DAN İTİBAREN TRAFİK AKIŞINA KAPALI OLACAK

27 Ağustos 2020 Perşembe 14:45
30 Ağustos’ta Tören Nedeniyle Bazı Yollar Kapanacak
banner337
banner351

LEFKOŞA’DA GÖNYELİ ÇEMBERİ İLE ALPET ARASI 07.30’DAN İTİBAREN TRAFİK AKIŞINA KAPALI OLACAK

GAZİMAĞUSA’DA İSMET İNÖNÜ BULVARI’NIN, DAÜ ÇEMBERİ İLE SULU ÇEMBER ARASINDAKİ KISMI SAAT 16.00’DAN TÖREN BİTİMİNE KADAR TRAFİĞE KAPANACAK

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 (.): 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni nedeniyle Pazar günü Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Gönyeli çemberi ile Alpet - Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

Polisten yapılan duyuruya göre, 30 Ağustos Pazar günü Lefkoşa’da saat 07.30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar yol trafik akışına kapalı kalacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.

Polis açıklamasında yolun kapalı olacağı sürede sürücülerin hangi güzergahları kullanabileceğiyle ilgili bilgiler şöyle:

“Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesi’ne ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecekler.

banner341
Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabilecekler. 

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesi’ni veya Honda (Eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesi’ni kullanmaları,

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini kullanmaları,

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları, 

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları önemle rica olunur.”

GAZİMAĞUSA’DA DA YOL KAPANACAK      

30 Ağustos Zafer Bayramı tören programı nedeniyle; 30 Ağustos Pazar günü Gazimağusa’da, saat 16.00’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar, İsmet İnönü Bulvarı’nın, DAÜ Çemberi ile Sulu Çemberi arasında kalan kısmı ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacak.

Polis, bu sürede trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

(EMR/GÜL) 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Daü Öğrenci Sayısını Hem Sayı Hem De Yüzdelik Bazda En Fazla Artıran Üniversite Olduklarını Açıkladı
Daü Öğrenci Sayısını Hem Sayı Hem De Yüzdelik Bazda En Fazla Artıran Üniversite Olduklarını Açıkladı
Milletvekilleri Denktaş, Ataoğlu ve Arabacıoğlu DAÜ’yü ziyaret etti
Milletvekilleri Denktaş, Ataoğlu ve Arabacıoğlu DAÜ’yü ziyaret etti
Başbakan Tatar: “acil Durum Hastanesi Sağlık Hizmetleri İçin Devrim Niteliğinde”
Başbakan Tatar: “acil Durum Hastanesi Sağlık Hizmetleri İçin Devrim Niteliğinde”
Yarın Laptan’nın Bazı Bölgelerine Elektrik Enerjisi Verilemeyecek
Yarın Laptan’nın Bazı Bölgelerine Elektrik Enerjisi Verilemeyecek
KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu DAÜ’yü ziyaret etti
KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu DAÜ’yü ziyaret etti
Daü Rektörü Hocanın Daü Programlarına Geçen Yıla Göre % 26 Daha Fazla Öğrencinin Yerleştiğini Açıkladı
Daü Rektörü Hocanın Daü Programlarına Geçen Yıla Göre % 26 Daha Fazla Öğrencinin Yerleştiğini Açıkladı
Serdar Denktaş DAÜ’yü ziyaret etti
Serdar Denktaş DAÜ’yü ziyaret etti
‘Çocukların mutlu olduğu yer’, The American Nursery School
‘Çocukların mutlu olduğu yer’, The American Nursery School
Arıklı: “seçim İstihdamları Sizi Sandığa Gömecek”
Arıklı: “seçim İstihdamları Sizi Sandığa Gömecek”
Atatürk Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı Cumartesi Yapılacak
Atatürk Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı Cumartesi Yapılacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim