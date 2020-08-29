30 Ağustos Mesajları

EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ: “TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN SINIRLARINI ÇİZEN KURTULUŞ SAVAŞININ TÜRK’ÜN GÜCÜNÜ TÜM DÜNYAYA GÖSTEREN BİR KAHRAMANLIK DESTANIDIR”

Lefkoşa, 29 Ağustos 2020 (.): KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye Cumhuriyetinin sınırlarını çizen kurtuluş savaşının Türk’ün gücünü tüm dünyaya gösteren bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Dernek Genel Başkanı Esen Ömürlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, Türk Milletini esaretten kurtarıp, özgürlüğe kavuşturan, Türkiye Cumhuriyetinin sınırlarını çizen kurtuluş savaşının Türk’ün gücünü tüm dünyaya gösteren bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Akdeniz ve Ege’de Türk haklarını gasp etmeye çalışan Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın adımlarına işaret eden Ömürlü, “AB ve NATO üyesi emperyalist ülkelerin desteğine güvenenler, hüsrana uğramaya mahkûmdurlar” dedi.

Atatürk ve şehitlere rahmet dileyen Ömürlü, “Türk Ulusunun, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler gününü kutlar. Silahlı kuvvetlerinize olan sarsılmaz güvenimizi yineleriz” dedi.

İSKELE BELEDİYE BAŞKANI SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yayınladığı mesajda, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak zaferi armağan etmek için canını feda eden şehitlere rahmet diledi.

Sadıkoğlu, “Bu büyük zaferin ülkemize de ilham kaynağı olduğu aşikârdır. Zira kahraman Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı’nda verdiği mücadeleyi, gözünü bile kırpmadan canını feda edişini, bizler de 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nda aynı duygularla yaşadık. Bu sebeptendir ki, milletimiz bu zaferlerle, milli hâkimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir” dedi.

KIBRIS TÜRK PİLOTLAR DERNEĞİ

Kıbrıs Türk Pilotlar Derneği Başkanı Kaptan Pilot Akay Yılmaz da gün dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Bugün, Anadolu’nun yeniden Türk yurdu olmasının 98. yıldönümü. Anadolu’ya bir Ağustos günü Malazgirt’ten giren Türk milleti, bu topraklardaki en zorlu sınavını 850 yıl sonra yine bu günlerde verdi ve Afyon Kocatepe’de başlayan Büyük Taarruz’un sonunda, Türk orduları en büyük zaferini kazandı.

Bu yüzden 30 Ağustos sadece Zafer Bayramı değildir, bir ülkenin tekrar fethedilmesinin yıldönümüdür. Başta ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. “

BAY-SEN

BRTK Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, Atatürk’ün, “Gençler, geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitimle bilgi ile insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk onu yücelten ve yaşatan siz olacaksınız” şeklindeki sözlerine işaret edilerek, “Bizler er ya da geç Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muhasır seviyeye geleceğiz. Mustafa Kemal ve askerlerinin ruhu şad olsun… 30Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” denildi.

(ID/ÖK)