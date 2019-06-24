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300 bin TL sahibine teslim edildi

300 bin TL sahibine teslim edildi

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:17
300 bin TL sahibine teslim edildi

300 bin TL sahibine teslim edildi

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Devlet Piyangosu’nun 18 Haziran 2019 tarihli çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 18 Haziran 2019 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi talihli adına Türkiye İş Bankası Arasta Şube Müdürü Fatma Arca’ın teslim aldığı bildirildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Biray Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Devlet PiyangosuKktc
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