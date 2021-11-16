banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
15 Kasım özel çekilişi yapıldı
15 Kasım çekilişi yapıldı
Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji'den uyarı
Araç kayıt bugün kapalı
Araç kayıt bugün kapalı
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi çizmeli!
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi...
banner404

30 yangın meydana geldi

16 Kasım 2021 Salı 16:45
30 yangın meydana geldi

YANGINLAR SONUCUNDA YAKLAŞIK 119 BİN 442 TL’LİK MADDİ HASAR OLUŞTU

KKTC’de, 8-14 Kasım tarihlerini kapsayan süre içerisinde, toplam 30 yangın olayı kayıtlara geçti.

Yangınlar sonucunda yaklaşık 119 bin 442 TL’lik maddi hasar oluştu.

Söz konusu bir haftalık süre içerisinde en çok yangın olayının başkent Lefkoşa’da meydana geldiği belirtildi. Yangınların bölgelere göre dağılımı şöyle: Lefkoşa: 12, Gazimağusa: 6, Girne: 4, Güzelyurt: 3, İskele: 5.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu süre içerisinde, meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri arasında yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, rüzgarın etkisi ile birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, faal durumdaki buzdolabında meydana gelen kısa devre, araçlarda oluşan kısa devreler ile sızan benzinin sıcak aksamlara temas etmesi ve diğer yangınlar yer alıyor.

banner341
Açıklamada, söz konusu tarihler içerisinde meydana gelen “hususi servis olaylarına” ilişkin ise şöyle denildi: 

“Hususi servis olayları ise meydana gelen trafik kazası sonucu yangın riskini önlemek amaçlı araçların akü başlıklarının sökülmesi, ralli ve off-road yarışlarında yangın riskine karşı tedbirler alınması, ağaçlarda, binalarda ve araçların motor bölümlerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması,  rüzgarın etkisi ile kırılıp yol içerisine ve elektrik telleri üzerine devrilen ağaç dallarının temizlenmesi, hayatını kaybeden şahısların, adli soruşturma amaçlı Lefkoşa Devlet Hastanesinin morguna sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.”

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA

12

GAZİMAĞUSA

6

GİRNE

4

GÜZELYURT

3

İSKELE

5

TOPLAM

30

08.11.2021– 14.11.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Temizlik Maksatlı

8

Sigara İzmariti

3

Elektrik Telleri

7

Kısa Devre

4

Benzin Kaçağı

1

Kişi veya Kişiler Tarafından Yakıldı

4

Tespit Edilemeyen

3

TOPLAM

30

08.11.2021– 14.11.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Kuru Ot ve Çöp

24

Ev

1

Motorlu Araç

3

Atölye

1

Elektrik

1

TOPLAM

30

08.11.2021– 14.11.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Trafik Kazası Sonucu Yangına Karşı Önlem

1

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevki

1

Can Kurtarma

8

Kırılan Ağaç Dallarının Temizlenmesi

2

Ralli ve Off-Road Yarışlarında Yangına Karşı Önlem

2

TOPLAM

14
banner360
Son Güncelleme: 16.11.2021 18:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt’ta trafik kazası
Güzelyurt’ta trafik kazası
Ölümlü trafik kazası
Ölümlü trafik kazası
Cumhurbaşkanlığı: “İddialar gerçek dışı ve yalan”
Cumhurbaşkanlığı: “İddialar gerçek dışı ve yalan”
PGM-İtfaiye Müdürlüğü yangın riskine karşı dikkatli olunması çağrısını yineledi
PGM-İtfaiye Müdürlüğü yangın riskine karşı dikkatli olunması çağrısını yineledi
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi onaylandı
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi onaylandı
Çocuk Hakları Günü’nde çevirimiçi seminer
Çocuk Hakları Günü’nde çevirimiçi seminer
“Ebru sanatı” kursuyla kursiyerler renkli bir gün geçirdiler
“Ebru sanatı” kursuyla kursiyerler renkli bir gün geçirdiler
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan önemli duyuru!
Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan önemli duyuru!
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı duyurusu
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı duyurusu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim