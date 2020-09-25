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30 bin PCR kiti alınıyor

BAKANLAR KURULU PCR KİTLERİ VE DNA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ALIMI İÇİN İKİ AYRI KARAR ÜRETTİ

25 Eylül 2020 Cuma 14:11
30 bin PCR kiti alınıyor
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 Covid-19  ile mücadele kapsamında kullanılan PCR kitleri ve DNA laboratuvarında kullanılacak malzemelerin alımı için Bakanlar Kurulu’nca iki karar üretildi. 
Resmi Gazete’de yayımlanan ilk karara göre, ivedilikle gereksinim duyulan 25 bin adet PCR kiti ve setlerinden 10 bininin KDV dahil 89 bin 40 Dolar karşılığında Semson Tic. Şti. Ltd.'den; 15 bininin ise KDV dahil 136 bin 237.50 Euro karşılığında İKAS Pharma'dan alınması onaylandı.

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İkinci kararda ise PCR kitleri yanında DNA laboratuvarı malzemeleri temini de yer aldı. Karar şöyle:
“Bakanlar Kurulu, Covid-19 Genel Salgın Hastalık kapsamında verilmekte olan sağlık hizmetlerinin yeterliliğinin ve devam ılığının sağlanabilmesi amacıyla ivedilikle gereksinim duyulan 5 bin adet PCR kiti ve setlerinin KDV dahil 35 bin 437.50 Euro ve DNA Laboratuvarında kullanılmak üzere günlük en az 1,500 adet olarak gereksinim duyulup temini süreklilik arz eden ve KKTC'de kurulu hiçbir yerel firmadan toplu olarak temin edilemeyip peyderpey satın alınması zorunlu olan Qiagen Rotor-gene pipet uçları ile steril pipet uçlarının KDV dahil 12 bin 290.57 Euro karşılığında Mekar Healthy Trading Ltd.'den ve steril pipet uçlarının KDV dahil 56 bin 102 TL karşılığında Dorhan Medical Ltd.'den alınmasına karar verildi.”
Kararlarda, "Covid-19 Genel Salgın Hastalık Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Yapılacak İhalelerde Kamu İhale Yasası Kurallarının Üç Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname" uyarınca, Maliye Bakanlığı 2020 Mali Yılı Bütçesi altında ihdas edilen "Corona Virüsü ile Mücadele Projesi" kaleminden karşılanacağı da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluPCR Kiti
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