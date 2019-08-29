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30 Ağustos Zafer Bayramı yarın törenlerle kutlanıyor

Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yarın törenlerle kutlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı yarın törenlerle kutlanıyor

Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yarın törenlerle kutlanacak.

29 Ağustos 2019 Perşembe 06:48
30 Ağustos Zafer Bayramı yarın törenlerle kutlanıyor

Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yarın törenlerle kutlanacak.

Türk tarihinin en önemli zaferlerinden 30 Ağustos Zaferi, Başkomutan Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusunun, işgalci Yunanları Anadolu'dan atmak için 26 Ağustos'ta Afyon'da   “Büyük Taaruz”u başlatması ve düşmanın Dumlupınar'da imha edilmesiyle kazanıldı.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da adlandırılan Büyük Taarruz'la Yunan orduları İzmir'e kadar kovalanmış, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştu. İşgal birliklerinin bazı bölgeleri tamamıyla terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak Türkiye topraklarının geri alındığı günü temsil ediyor. İlk kez 1924’te, Afyon'da, “Başkumandan Zaferi” ismiyle kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan bu yana Zafer Bayramı olarak kutlanmakta.

TÜM İLÇELERDE TÖRENLER

Kutlamalar çerçevesinde yarın başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenlenecek.

Kutlamalar, saat 08.45’te, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan’ın Ortaköy'deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu'ndaki tebrik kabulüyle başlayacak.

LEFKOŞA

Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlenecek.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Tören, Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla son bulacak.Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören saat 10.00’da başlayacak.

Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla devam edecek; bir subayın konuşmasının ardından tören resmi geçitle tamamlanacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlenecek.

İlk tören saat 17.30’de Zafer Anıtı önünde yer alacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulacağı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören ise saat 18.00’de tören birlikleri ile halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak.İstiklal Marşı’nın okunması, bayrakların göndere çekilmesi ile devam edecek tören, şiirlerin okunması, konuşma ve tören geçişi ile tamamlanacak.

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GİRNE

Girne’deki tören saat 16.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak..Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, tören birlikleri ve halkın bayramının kutlanmasıyla sürecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirlerin okunması ve tören geçişiyle sona erecek.

GÜZELYURT

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta düzenlenecek tören de saat 18,00’de Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı ve Müze önünde yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Müze önünde protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesi, halkın bayramının kutlanmasının ardından, konuşmaların yapılacağı tören, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve tören geçişiyle tamamlanacak.

İSKELE

İskele’deki tören saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Tören, bir subayın konuşması, öğrencilerin şiirler okuması, İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu’nun folklor gösterisi ve tören geçişiyle son bulacak.

LEFKE

Lefke’deki tören Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da başlayacak..Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve bayramının kutlanmasıyla sürecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, öğrencilerin okuyacağı şiirler, belediye halk dansları ekibinin gösterisi ve tören geçişinin ardından tamamlanacak.

Törenin ardından 14. Mekanize Piyade Alay Komutanlığı, Lefke Spor Kulübü’nde tebrik kabul edecek.

Son Güncelleme: 29.08.2019 10:45
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı
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