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30 Ağustos Zafer Bayramı tören provası nedeniyle Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı

Lefkoşa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı tören provası nedeniyle Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

19 Ağustos 2021 Perşembe 17:00
30 Ağustos Zafer Bayramı tören provası nedeniyle Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı

Polisin açıklamasına göre, saat 08.00’dan itibaren Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile fuar alanı kavşağı arasındaki güzergah trafiğe kapatılacak. Saat 09.00’dan tören provasının sona ereceği saate kadar ise Alpet (Altınbaş) Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yoldan trafik akışı sağlanamayacak.

Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüleri, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarına ulaşabilecek.

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Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanabilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesi’nden veya Honda (Eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nden veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesi’nden geçebilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler ise Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberi’ni kullanabilecek.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler ise Alayköy –Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından yararlanabilecek.

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nu kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları tavsiye edildi.

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Son Güncelleme: 19.08.2021 17:22
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