30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları…

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin, Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolun en önemli safhası olduğunu vurguladı.

Dernek Başkanı Murat Zeki Civelek, Zafer Bayramı mesajında şunları kaydetti:

“Bu zafer ile vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir.



Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının’nı kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarım.30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”