banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1122
ALTIN
452.750
DOLAR
7.2940
STERLİN
9.6345
EURO
8.6313
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa et
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa...
Ankara’nın planı ne?
Ankara’nın planı ne?
banner355

30 Ağustos provası nedeniyle Pazar günü Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak

30 Ağustos Zafer Bayramı tören provası  dolayısıyla pazar günü Lefkoşa’da  bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:24
30 Ağustos provası nedeniyle Pazar günü Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak
banner337
banner351

30 Ağustos Zafer Bayramı tören provası  dolayısıyla pazar günü Lefkoşa’da  bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre,  tören provası nedeniyle 23 Ağustos tarihinde, Lefkoşa’da, saat 08.00’den itibaren; Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Fuar kavşağı arasındaki güzergah, saat 09:30’dan tören provasının sona ereceği saate kadar ise Alpet (Altınbaş) Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında kalan yolun trafik akışına kapatılacağı kaydedildi. 

Açıklamaya göre, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışı şu şekilde düzenlendi:

“Yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak; Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesi’ne ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecekler. 

banner341
Gönyeli çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabilecekler.”

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesi’ni veya Honda (Eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanmaları,

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini kullanmaları,

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları,  

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı veya Girne-Lefkoşa anayolunun kullanan sürücülerin ise Gönyeli çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları istendi,

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da istendi.

banner360
Son Güncelleme: 20.08.2020 16:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp, Pandemi Sürecinde Eğitimle İlgili Önerilerde Bulundu
Ctp, Pandemi Sürecinde Eğitimle İlgili Önerilerde Bulundu
Cumhurbaşkanı Akıncı: “insan Ve Toplum Sağlığından Fedakarlık Yapılmaz”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “insan Ve Toplum Sağlığından Fedakarlık Yapılmaz”
Şehir Plancıları Odası, Girne Belediyesinin Girne Koruma Çevre Planı İle Koruma Altına Olan  bir Araziyi Kiraladığını Savundu
Şehir Plancıları Odası, Girne Belediyesinin Girne Koruma Çevre Planı İle Koruma Altına Olan  bir Araziyi Kiraladığını Savundu
T&t Havalimanı İşletmeciliği Açıklama Yaptı: “ercan Yeni Terminalde Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor”
T&t Havalimanı İşletmeciliği Açıklama Yaptı: “ercan Yeni Terminalde Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor”
Turizm Bakanı Evren, Bafra Bölgesindeki Otel Yetkilileri İle Görüştü
Turizm Bakanı Evren, Bafra Bölgesindeki Otel Yetkilileri İle Görüştü
Gazimağusa’da Zeytin Hasat Tarihleri Belirlendi
Gazimağusa’da Zeytin Hasat Tarihleri Belirlendi
Büyük kronik hastalıklar mutfakta başlar
Büyük kronik hastalıklar mutfakta başlar
Bir çocuk, denizde aslanbalığı saldırısına uğradı
Bir çocuk, denizde aslanbalığı saldırısına uğradı
İlçe Emniyet Kurullarının Koordinesinde 6 İlçede Denetimler Yapıldı
İlçe Emniyet Kurullarının Koordinesinde 6 İlçede Denetimler Yapıldı
Başbakan Tatar Tatlısu’yu Ziyaret Etti
Başbakan Tatar Tatlısu’yu Ziyaret Etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim