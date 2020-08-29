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30 Ağustos mesajları…

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. 

29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:27
30 Ağustos mesajları…
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Dernek başkanı Kazım And yazılı açıklamasında, “dünyanın en güçlü ordularına karşı özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile yanan yüce Türk milletinin ulu önder Atatürk'ün liderliğinde, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, sarsılmaz azim ve inancının zaferini millet olarak kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.  
30 Ağustos’un emperyalist güçler tarafından hazırlanan ve Türkleri küçücük bir coğrafyada esaret altına almak, hatta yok etmek isteyen Sevr Planının yırtılıp atıldığı gün olduğunu ifade eden And, şunları kaydetti:
“Anadolu topraklarının gerçek ve sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun vatanı, bağımsızlığı ve özgürlüğüne kastedenlere karşı tüm dünyaya nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin gösterildiği, yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı bu eşsiz zaferin 98’inci Yıl dönümünde ulusumuzun, kahraman silahlı kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve şükranla anarız.”

MEMURSEN 
Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yıl dönümünü kutladı. 
Manga, yazılı açıklamasında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde başlayan Büyük Taarruzun 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlandığını kaydetti. 
Türk Milletinin, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 da Samsun’a ayak basışıyla başlatılan, büyük kurtuluş savaşının, 9 Eylül 1922 günü Türk ordularının İzmir’e girişiyle sona erdiğini ifade eden Manga, şunları kaydetti:
“Yunan orduları Ege de denize dökülmüş,  Başkomutanları Trikopis ile, iki Yunan Kolordusu ile 5 Tümenlerinin Kurmay Başkanları ile komuta kademesi, Türk askerine teslim olmuşlardı.Türk Milletini esaretten kurtarıp, özgürlüğe kavuşturan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü sınırlarını çizen Kurtuluş Savaşımız, Türk’ün gücünü, tüm Dünya’ya gösteren bir kahramanlık destanıdır.Bugün Mavi Vatan Doğu Akdeniz ve Ege’de, Türk’ün haklarını yok sayıp, gasp etmeye çalışan zihniyeti, tarihten ders almaya çağırıyoruz. Aksi halde, geçmişten daha bir bedel ödeyeceklerdir.
Türk Ulusunun, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününü kutlar, Silahlı Kuvvetlerimize olan sarsılmaz güvenimizi yineler, Ulu Önderimiz Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz.”

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği de, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, bu zaferin önemine işsrte ederek  “98’inci yıldönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler gününü Türk Ulusu’nun kopmaz parçası, Yavru Vatan Kıbrıs olarak sevinç, gurur ve güvenle kutluyoruz” dedi.

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar tarafından yayımlanan mesajda,şunlar kaydedildi:

“30 Ağustos Zaferi, dünya savaş tarihinin önemli olayıdır. En zor şartlarda, yokluklar içinde nice kahramanlıklarla kazanılmış büyük bir zaferdir. Türk Ulusu’nun direnişi ve kurtuluşudur. Yunan yayılmacılığının sonu ve emperyalizmin kesin olarak yenilgisidir.

Bugün çok güçlü çağdaş imkan ve olanaklara sahip Türk Silahlı Kuvvetleri Misakı Milli Hudutları içnde Mavi Vatanda iç ve dış kaynaklı her türlü tehlikeyi bertaraf edecek güç, yetenek ve kararlılığa sahiptir. Tanrı’ya çok şükür ki Yavru Vatan Kıbrıs da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gölgesi ve koruması altında egemen Devletimize sahip özgürlük ve barış içinde yaşayabiliyoruz. KKTC vardır ve sonsuza kadar yaşayacaktır.Kopmaz bir parçası olarak onur duyduğumuz Yüce Türk Ulusu’nun, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, K.T.B.K.Komutanlığı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve TSK gününü gönülden kutlar, vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygı ve şükranla anarız.Ulu Tanrı, Yüce Türk Ulusu’nun gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerini her daim, her yerde muzaffer eylesin.”

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Son Güncelleme: 29.08.2020 15:05
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Mesajları
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