30 Ağustos için yarıştılar

Kickboks müsabakaları, önceki gün Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 10 dernekten 70 sporcunun katılımı ile yapıldı

2020 Kickboks Ligi (2. Ayak) müsabakaları ve 30 Ağustos Zafer Kupası, önceki gün, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 10 dernekten 70 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalar minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve Kick Light disiplinlerinde yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Lig Sponsoru Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile derneklerin başkanları tarafından verildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde 10 dernekten 70 sporcunun kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalar sonunda 2020 Kickboks Ligi Minikler ve Büyükler Şampiyonu ve Zafer Kupası Şampiyonu Erdem Akademi Spor Derneği olurken, 2020 Kickboks Ligi Yıldızlar ve Gençler Şampiyonu Gazimağusa İhtisas Spor Derneği oldu.