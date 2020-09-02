banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1085
ALTIN
466.835
DOLAR
7.3455
STERLİN
9.8670
EURO
8.7741
Eğitime endişe hakim
Eğitime endişe hakim
Meclise bir gün de hayvanları sokalım!
Meclise bir gün de hayvanları...
Tatar’ı böyle kabul edeceğiz artık...
Tatar’ı böyle kabul edeceğiz artık...
Bize de dua et Ersin Tatar
Bize de dua et Ersin...
banner355

30 Ağustos için yarıştılar

02 Eylül 2020 Çarşamba 00:04
30 Ağustos için yarıştılar
banner337
banner351

Kickboks müsabakaları, önceki gün Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 10 dernekten 70 sporcunun katılımı ile yapıldı

2020 Kickboks Ligi (2. Ayak) müsabakaları ve 30 Ağustos Zafer Kupası, önceki gün, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 10 dernekten 70 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalar minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve Kick Light disiplinlerinde yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Lig Sponsoru Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile derneklerin başkanları tarafından verildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde 10 dernekten 70 sporcunun kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalar sonunda 2020 Kickboks Ligi Minikler ve Büyükler Şampiyonu ve Zafer Kupası Şampiyonu Erdem Akademi Spor Derneği olurken, 2020 Kickboks Ligi Yıldızlar ve Gençler Şampiyonu Gazimağusa İhtisas Spor Derneği oldu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denktaş: “Bölgesel barış arayışı için tam anlamıyla bir darbe”
Denktaş: “Bölgesel barış arayışı için tam anlamıyla bir darbe”
Başbakan Tatar: ABD’yi bu yanlış karardan dönmeye davet ediyorum
Başbakan Tatar: ABD’yi bu yanlış karardan dönmeye davet ediyorum
Özersay: ABD’nin kararı bölgenin istikrarı ve barışı açısından bir hayal kırıklığıdır
Özersay: ABD’nin kararı bölgenin istikrarı ve barışı açısından bir hayal kırıklığıdır
Akıncı: “ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını kaldırması doğru bir adım değil“
Akıncı: “ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını kaldırması doğru bir adım değil“
Bakan Pilli: Toplam 1455 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi
Bakan Pilli: Toplam 1455 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi
Başbakan Tatar’dan Barış Günü mesajı
Başbakan Tatar’dan Barış Günü mesajı
Girne’de “barışa Kulaç Atıyoruz” Etkinliği Düzenlendi
Girne’de “barışa Kulaç Atıyoruz” Etkinliği Düzenlendi
Çavuşoğlu: Okul öncesi, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. sınıflar 7 eylül’de yüz yüze eğitime başlıyor
Çavuşoğlu: Okul öncesi, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. sınıflar 7 eylül’de yüz yüze eğitime başlıyor
Almanya’dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 Bin Euro Bağış
Almanya’dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 Bin Euro Bağış
Unıtecyprusnow’dan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı: Tek Yol Barış
Unıtecyprusnow’dan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı: Tek Yol Barış

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim