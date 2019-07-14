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3 yıldır izinsiz ikamet eden zanlılar tutuklandı

3 yıldır izinsiz ikamet eden zanlılar tutuklandı

14 Temmuz 2019 Pazar 17:33
3 yıldır izinsiz ikamet eden zanlılar tutuklandı

KKTC’ de izinsiz ikamet edip kayıt dışı çalışmayı adet haline getiren yabancı uyrukluların tespit edilip tutuklanmasına ve ardından ihraç edilmelerine devam ediliyor.

13.7.14 tarihinde Gazimağusa polis müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde 3 yıldan beri KKTC’de izinsiz ikamet eden ikisi Pakistan birisi Nijerya uyruklu yabancı uyruklu 3 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Tutuklanan 3 zanlı bugün 14.7.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 3 er gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede iddia makamı adına hazır bulunan meselenin tahkikat memuru Mehmet Uyguner yemin altında verdiği şahadetinde olayla ilgili bilgiler aktardı. Uyguner şahadetinde 13.7.19 tarihinde Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde yaptıkları kontrollerde Gazimağusa’da sakin Pakistan uyruklu zanlı 1 Muhammed Imran’ ın 31.10.2016; zanlı 2 Muhammed Barbar Sultan’ ın 30.9.2016 ve Nijerya uyruklu zanlı 3 Martins Danlami Tavımılon’un 30.10.2016 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilerek tutuklandıklarını aktardı.

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Tahkikatı yürüten polis mensubu Uyguner zanlıların KKTC de herhangi bir yasal statüleri bulunmaması ve izinsiz ikamet etmeleri nedeniyle ihraç işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla haklarında üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Eğitim amaçlı geldiler ancak okulu bırakıp çalışmaya başladılar

Avukatları bulunmayan zanlılara yargıç tarafından söz hakkı verilmesi üzerine konuşan zanlı 1 kendisinin öğrenci olduğunu iddia ederek eğitim gördüğü bölümle ilgili bilgi verdi. Diğer iki zanlı ise okul ücretini ödeyemedikleri nedeniyle çalışmak zorunda kaldıklarını beyan ettiler.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlıların gerekli işlem ve soruşturmanın salimen yapılabilmesi maksadıyla üçer gün poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. Ayrıca zanlı 1 Muhammed Imran’nın beyanının araştırılması emrini de verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 14.07.2019 18:15
Anahtar Kelimeler:
Kktc Izinsiz Ikamet
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