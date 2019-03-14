Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102432
ALTIN
227.851
DOLAR
5.4681
STERLİN
7.2486
EURO
6.1784
3 yaşındaki çocuk apartman merdivenlerinden düşerek ağır şekilde yaralandı
3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI
Uyuşturucu suçuna hapis cezası
UYUŞTURUCU SUÇUNA HAPİS CEZASI
Koç 15 ay hapis yatacak
KOÇ 15 AY HAPİS YATACAK
Gökhan Naim'in otopsisi yapıldı
GÖKHAN NAİM’İN OTOPSİSİ YAPILDI
banner306

3 yaşındaki çocuk apartman merdivenlerinden düşerek ağır şekilde yaralandı

3 yaşındaki çocuk apartman merdivenlerinden düşerek ağır şekilde yaralandı

14 Mart 2019 Perşembe 18:21
3 yaşındaki çocuk apartman merdivenlerinden düşerek ağır şekilde yaralandı

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK APARTMAN MERDİVENLERDEN DÜŞEREK AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Girne’de, 3 yaşındaki bir çocuk apartman merdivenlerinden inerken düştü ve aşır şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, olay, bugün saat 14:00 sıralarında, Riks Abaras Sitesi A Blok 3 isimli apartmanda meydana geldi. Emin İbragimov (E-3) merdivenlerinden aşağıya indiği sırada düşüp ağır şekilde yaralandı.

Emin İbragimov (E-3) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Son Güncelleme: 14.03.2019 19:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökhan Naim'in otopsisi yapıldı
Gökhan Naim'in otopsisi yapıldı
Gazimağusa Limanı’nda yine mülteci dramı
Gazimağusa Limanı’nda yine mülteci dramı
Akıncı: “Gemimiz su alıyor. toplumsal psikolojimiz giderek bozuluyor. İlk iş ciddi nüfus sayımı”
Akıncı: “Gemimiz su alıyor. toplumsal psikolojimiz giderek bozuluyor. İlk iş ciddi nüfus sayımı”
Hala Sultan Camii ibadete açıldı
Hala Sultan Camii ibadete açıldı
KAMU-İŞ Başkanı Serdaroğlu: “Hükümete sarı kart gösteriyoruz… Bizi kırmızı kart göstermeye zorlamayın”
KAMU-İŞ Başkanı Serdaroğlu: “Hükümete sarı kart gösteriyoruz… Bizi kırmızı kart göstermeye zorlamayın”
YDP, 24 Mart tarihinde Tüzük Kurultayı yapma kararı aldı
YDP, 24 Mart tarihinde Tüzük Kurultayı yapma kararı aldı
İŞAD Başkanı Enver Mamülcü oldu
İŞAD Başkanı Enver Mamülcü oldu
Sendikal Platform, mahkemeler önünde açıklama yaptı
Sendikal Platform, mahkemeler önünde açıklama yaptı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Yerel Yönetimler işbirliği yapıyor
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Yerel Yönetimler işbirliği yapıyor
Tepebaşı’nda haftasonu lale festivali var
Tepebaşı’nda haftasonu lale festivali var

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim