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3 yasa tasarı onaylandı

3 yasa tasarı onaylandı

04 Mart 2019 Pazartesi 11:39
3 yasa tasarı onaylandı

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI 

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapıldı, tasarı oybirliği ile kabul edildi.
Kurumlar Vergisi Değişiklik Yasa Tasarısı açık oy kullanılarak oylandı ve 47 kabul oyuyla geçti.
Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı da açık oylamada 46 kabul oyu aldı.
Komitede daha sonra Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Sayıştay üyeliğiyle ilgili raporu okunarak oybirliğiyle kabul edildi.
Sayıştay Üyeliği için; Ece Çelikdağ Alas, Havva Akbaş, Ebru Akbıçak, Meliha Ekinci, Fahriye Köseoğlu, Özlen Öztürk, Feray Türker arasında yapılan oylamada, 26 oy alan Fahriye Köseoğlu üyeliğe hak kazandı.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin raporu da okudu.
Kurulu üyeliği için oylanan Prof. Doktor Hasret Balcıoğlu 30, Prof. Dr Ulvi Keser 7 ve Prof. Dr Veli Şafaklı 11 oy aldı. Prof. Dr. Balcıoğlu üyeliğe seçildi.

Son Güncelleme: 04.03.2019 16:11
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