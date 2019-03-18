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3. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali başladı

3. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali başladı

18 Mart 2019 Pazartesi 13:16
3. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali başladı

Gazimağusa,18 Mart 19 (.): Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl  3’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali başladı.Mağusa Gelişim Akademisi Sakarya Tesileri’nde gerçekleşen festival 10 ülkeden 21 ressamı biraraya getirdi.

Festivale  KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra,  Azerbaycan, Almanya, Bulgaristan,, Kazakistan, Katar,Ürdün, Güney Kıbrıs ve Rusya’dan ressamlar katılıyor..3. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali kapsamında ressamlar tarafından 10.00-12.00 ve 14.00-17.30 saatleri arasında halka açık atölye çalışmaları yapılacak.

Festivalin sergi açılışı ise 23 Mart’ta saat 18.00’de Buğday Camii’nde yapılacak..Sergi açılışı öncesi ise saat 16.00’da Zafer Anıtı yanında Gazimağusa’nın simgesi olan “karga” heykelinin açılışı gerçekleştirilecek.

ARTER 

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bazı Belediye Meclis üyeleri, Festival Komitesi üyeleri ve festivale katılan ressamlarla birlikte Gazimağusa Belediyesinde basın toplantısı düzenledi.

Belediye Başkanı İsmail Arter, festivalin uluslararası boyutunun her yıl ülke sayısının artmasıyla birlikte daha da büyüdüğüne dikkat çekti.Arter, Gazimağusa’nın ülkenin kültür başkenti olduğunu bu gibi etkinliklerle kanıtladıklarını vurgulayarak, kültür sanata faaliyetlerinin kentte hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Arter, sanat ve sanatçının önünü açacak katkıları her zaman vermeye devam ettiklerini vurguladı.Arter, ressamların yapacakları atölye çalışmalarını yetenekli öğrencilerin takip edecek olmasının  eğitim ve sanatın gelişmesi açısından da önemli olduğunun altını çizdi.

Arter,  Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutladı.

ÖZKARAMAN

Festival Koordinatörü ve Küratörü Zühre Özkaraman ise festival hakkında bilgi verdi..Özkaraman,  Mağusa Gelişim Akademisi’ndeki atölye çalışmalarını okullardan öğrencilerin de takip etme olanağı bulacağına dikkat çekti..Özkaraman, festivale  tüm halkı davet etti.

ALBAYRAK

Festival Komitesi üyesi Arif Albayrak da,  festivalin en önemli yanının üretilen eserlerin kente ve ülkeye kalacak olması olduğunu vurguladı..Albayrak, geçmiş iki festivalden 100’e yakın tablo olduğunu belirterek, bu eserlerin bir galeri veya çağdaş müzede değerlendirilmesi temennisini dile getirdi.

Festivale 10 ülkeden sanatçının katıldığını belirten Albayrak, sanatçılar arasında ilk kez Güney Kıbrıs’tan da bir ressamın yer aldığını söyledi.

Son Güncelleme: 18.03.2019 16:19
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Sanat Festivali
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