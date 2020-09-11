3 ton harnup hırsızlığı

KUMYALIDA YAKLAŞIK 3 TON HARNUP ÇALINMASIYLA İLGİLİ İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Kumyalı'da iki kişi, boş arazi içerisinde Mehmet Güngör’e ait 30 kg ağırlığındaki bir torba harnubu çalarken tespit edildi. Yapılan ileri sorgulamalarında, söz konusu şahısların, 04-09 Eylül arasında, bahse konu tarladan 2 bin 830 kg harnup çalarak başka bir şahsa 10 bin 754 TL karşılığında sattığı tespit edildi. Şahısların tutuklandığı, isimlerinin baş harflerinin B.A.(E-25) ve Y.C. (E-32) olduğu belirtildi.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Boğazköy’de sakin Hayri Küçük, yere düşmesinin ardından yaşamını yitirdi. Küçük 73 yaşındaydı.

Polisten verilen bilgiye göre, Boğazköy’de sakin Hayri Küçük, ikametgahının balkon kısmında yürüdüğü bir sırada dengesini kaybederek düşüp; başını mermer masaya çarpmasının ardından yaşamını yitirdi. Otopsisinde ölüm sebebinin “ kalp krizi” olduğu kaydedildi.

GAZİMAĞUSA LİMANINDA HIRSIZLIK

Gazimağusa Limanı içerisinde bir şahsa ait parça amaçlı olarak kullanılan aracın damına monteli yük taşıma aparatının 4 Eylül’de çalındığı, konuyla ilgili İ.T.(E-53)’nin tutuklandığı kaydedildi.

KASTİ HASAR VE MÜLKE TECAVÜZ

Girne’de 2020 yılı Şubat-Ağustos arasında Lorraıne Susan O’Brain’a ait ikametgahın ana giriş kapısının kilidini değiştirmek ve izinsiz olarak ikametgah içerisine girmek gerekçesiyle M.U.(E-61) tutuklandı.

KARANTİNA KURALIN UYMAYAN İKİ KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İskele’de S.Ç. (K-45), Girne’de de P.M. (E-31)’nin kalmakta oldukları karantina odasından izinsiz olarak ayrıldıkları tespit edildi. Bahse konu şahısların aleyhinde işlem başlatıldı.